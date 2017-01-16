Пилот упавшего Boeing 747-400 скончался

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Пилот грузового самолета Boeing 747-400, потерпевшего крушение недалеко от аэропорта "Манас", скончался на месте, передает Sputnik Кыргыстан со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения КР.

Грузовой борт разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта утром в понедельник. Он рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта. Самолет выполнял рейс Гонконг — Стамбул, в Бишкеке он должен был дозаправиться. Экипаж состоял из пяти человек.

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"Пилот скончался на месте крушения самолета, машина скорой помощи доставила тело в морг", — сообщили в Минздраве. По словам представителей ведомства, число госпитализированных растет. "Увеличилось число госпитализированных после ЧП. В больницу доставлена женщина с угрозой прерывания беременности", — сказала представитель пресс-службы Елена Баялинова. Сейчас в больницах Бишкека находятся девять пострадавших, шестеро из которых — дети с тяжелыми множественными травмами и ожогами.

В Минздраве отметили, что, скорее всего, число погибших и пострадавших не окончательное, так как продолжается разбор завалов на месте крушения.



