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Крушение грузового самолета в Киргизии

Женщины сидят на земле и плачут: что творится у морга после авиакрушения

© Sputnik. Табылды Кадырбеков
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Крушение Boeing 747-400 в Бишкеке (8)
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У здания Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы собрались люди, которым предстоит опознать тела погибших жителей села Дача-Суу.

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Люди, которым предстоит опознать тела погибших жителей села Дача-Суу собрались у здания Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы, передает корреспондент Sputnik Кыргызстан с места события.

Крушение грузового самолета в Киргизии
© Sputnik. Табылды Кадырбеков
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Ситуация на месте очень напряженная: некоторые женщины сидят на земле и плачут. Волонтеры оказывают им психологическую помощь. 

В морг доставлены 35 тел и еще около 40 фрагментов. Возле здания собрались несколько десятков человек. Оно оцеплено милицией. Сообщается, что в морг никого не пустят, а люди будут опознавать своих родственников по фотографиям. 

Грузовой борт разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас" в понедельник утром. Он рухнул на дачный поселок в окрестностях авиагавани. Самолет выполнял рейс Гонконг — Стамбул, в Бишкеке он должен был дозаправиться. В результате авиакатастрофы, по последним данным, погиб 31 человек, в том числе четыре члена экипажа.


Темы:
Крушение Boeing 747-400 в Бишкеке (8)

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