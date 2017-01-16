Число жертв крушения Boeing 747 увеличилось до 37

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Грузовой самолет Boeing 747-400 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Манас" в Бишкеке; погибли 37 человек, передает РИА Новости.

Авиакатастрофа произошла утром 16 января в 07.31 (04.31 мск). Самолет частной турецкой авиакомпании АСТ следовал из Гонконга в Стамбул и должен был сесть в столице Киргизии на дозаправку.

Как отметили представители МЧС Киргизии, Boeing не смог совершить посадку с первого раза, и пилот, вероятно, хотел уйти на второй круг. В момент катастрофы в районе аэропорта были плохие погодные условия.

Boeing разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас". Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор". При этом были разрушены 32 жилых дома.

Разбор завалов продолжается © Sputnik. Табылды Кадырбеков Пилот упавшего Boeing 747-400 скончался

По последним данным, официально подтверждена гибель 31 человека, также спасатели нашли девять фрагментов тел. В больницах Бишкека находятся 15 пострадавших, шестеро из которых — дети.

При этом в МЧС Киргизии заявили, что в результате трагедии погибли 37 человек.

В Минздраве отметили, что число погибших и пострадавших еще может увеличиться, поскольку разбор завалов на месте крушения продолжается.

Причины неизвестны

Разбившийся под Бишкеком Boeing шел на посадку с опозданием, рассказала представитель пресс-службы международного аэропорта "Манас".

"Пока ничего не известно о причинах падения самолета. Могу только добавить, что борт прибывал с опозданием от расписания. Он шел с задержкой", — сообщила собеседница агентства, отказавшись комментировать информацию о том, что самолет не смог совершить посадку с первого раза и пытался уйти на второй круг.

Первоначально в киргизском Минтрансе заявили, что Boeing принадлежал Turkish Airlines. Однако в посольстве Турции в России заявили, что владельцем разбившегося самолета является частная авиакомпания. У нее пока также нет каких-либо данных о причинах случившегося.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что самолет нашей авиакомпании Boeing 747-400, совершавший рейс из Гонконга в Бишкек, по неизвестной пока причине упал на взлетно-посадочную полосу. Мы сейчас пытаемся выяснить судьбу четырех членов нашего экипажа", — сказала сотрудница пресс-службы авиакомпании АСТ.

Для расследования катастрофы премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков распорядился создать правительственную комиссию. Ее возглавит первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев.

Видимость была допустимой ТАБЫЛДЫ КАДЫРБЕКОВ Самолет разбился в Бишкеке, более 30 человек погибли

Вопреки озвученным ранее предположениям о том, что Boeing 747-400 потерпел крушение из-за плохих погодных условий, самолет совершал посадку при "допустимой" видимости. Об этом журналистам заявил глава правительственной комиссии, вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев.

"Он в Бишкеке должен был произвести дозаправку. Примерно в 07:17 он запросил у нашего диспетчера разрешения на посадку. Погодные условия позволяли, до него приземлился пассажирский самолет, ночью посадку совершили 11 самолетов — и пассажирские, и грузовые", — сказал он.

По данным чиновника, видимость при посадке была 325 метров.

Вице-премьер добавил, что, согласно предположению специалистов, экипаж совершил ошибку при заходе на посадку, неверно оценив расстояние.

Траур и соболезнования

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил 17 января днем траура.

Соболезнования президенту Киргизии в связи с трагедией выразил российский лидер Владимир Путин.

"В направленной телеграмме глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь дружественного народа Киргизской республики", — сообщила пресс-служба Кремля.

Телеграмму в Бишкек также направил премьер-министр Дмитрий Медведев.

МАК готов подключиться к расследованию

Межгосударственный авиационный комитет ждет от властей Киргизии официального приглашения для участия в расследовании причин крушения, сообщил представитель комитета.

"Как только его (официальное приглашение — ред.) получим, сформируем комиссию для расследования", — отметил источник.