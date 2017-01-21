Переход на президентскую форму правления одобрил турецкий Парламент

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Парламент Турции большинством голосов одобрил пакет изменений в конституцию, предполагающих переход на президентскую форму правления, свидетельствуют результаты голосования, сообщает РИА Новости.

За принятие пакета, состоящего из 18 статей, проголосовали 339 депутатов.

"Благодарю депутатов за проделанную работу, теперь слово за народом", — заявил, обращаясь к парламентариям, премьер Турции Бинали Йылдырым.

Ожидается, что президент Турции Тайип Эрдоган в ближайшие дни подпишет пакет поправок, после чего он будет вынесен на референдум, который пройдет через 60 дней после публикации их текста в официальном издании.

Поправки, которые в случае одобрения на референдуме будут введены с 2019 года, расширяют полномочия президента. Он становится главой государственной системы, будет наделен полномочиями по назначению вице-президента, министров и высокопоставленных чиновников, при этом должность премьер-министра упраздняется. Решения по созданию, расформированию, полномочиям и структуре министерств будут приниматься на основе указов президента. Он может не прекращать членство в партии, как это предусматривает действующая норма.

Пакет конституционных изменений предполагает также увеличение числа депутатов парламента c 550 до 600 и снижение минимального возраста для их избрания до 18 лет. Решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент. Выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один день. Статья о режиме чрезвычайного положения будет исключена из текста конституции. Право на объявление режима ЧП получит президент, а утверждать его решение будет парламент.

Для вынесения конституционных поправок на референдум было необходимо получить поддержку 330 из 550 депутатов парламента. Депутаты от ПСР и большинство депутатов от ПНД (Партии национального движения), имеющие в сумме 355 мест в парламенте, проголосовали за референдум, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) выступили против, обвинив президента Турции Тайипа Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.