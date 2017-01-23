Мадонна: нецензурную фразу в адрес Трампа вырвали из контекста

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Певица Мадонна заявила, что ее ругательные слова в адрес президента США Дональда Трампа во время Женского марша "грубо вырвали из контекста", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек. В ходе выступления Мадонна дважды матом обругала Трампа, после чего трансляция прервалась, а ведущая CNN извинилась перед зрителями за непечатную лексику. "Мы от этого воздержимся. Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать", — сказала ведущая.

В своем аккаунте в социальной сети Instagram певица разместила пост, в котором постаралась "прояснить некоторые важные моменты". "Я говорила метафорически и поделилась двумя способами смотреть на вещи – один – с надеждой, второй – чувствовать злость и негодование, которые я сама чувствовала", — написала Мадонна. Она отметила, что злость "ничего не меняет" и "единственный способ изменить все к лучшему – действовать с любовью".

По словам певицы, она не пропагандирует насилие и люди должны слушать ее речь "в полном объеме, а не одну фразу грубо вырванную из контекста".

По различным подсчетам, до 2 миллионов человек вышли в субботу на марши протеста против Трампа в США. Только в Вашингтоне в демонстрации приняло участие более полумиллиона человек. Акции прошли также в различных странах мира.



