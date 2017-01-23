Психолог: как уберечь детей от опасных увлечений в соцсетях

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Елена Дозорцева считает, чтобы оградить детей и подростков от опасных увлечений, необходимо дать им возможность почувствовать себя полезными для общества, передает РИА Новости.

Ранее "Российская газета" сообщала, что в интернете среди школьников появилась новая авантюрная забава "Исчезновения на 24 часа". По правилам игры, подросток должен спрятаться на сутки так, чтобы его никто не мог найти.

"Конечно, это опасная вещь и нужно думать, что с этим делать. Мне кажется, что это должно быть на каком-то таком высоком уровне обобщения, чем просто сказать: "Запирайте детей дома и не пускайте их никуда". Нужно продумывать, чем реально можно занять детей кроме учебы, кроме каких-то интеллектуальных занятий. Они должны себя в чем-то проявлять, и не исключено, что, может быть, какая-то работа могла бы быть для них посильной, может быть, обращение внимания на проблемные социальные ситуации других, волонтерское движение", — сказала Дозорцева.

Эксперт пояснила, что появление таких опасных развлечений может быть результатом того, что подростки никак не сталкиваются с реальными проблемами, которые они могли бы эффективно решать и почувствовать, что они действительно что-то могут.

"Это что-то типа инициации такой, и самоутверждение в этом присутствует, и проверка себя, и вызов, наверно, интереса, привлечение к себе внимания за счет таких действий. Но, конечно, это опасная вещь и нужно думать, что с этим делать. Вот что-то такое, что могло бы действительно их в реальную жизнь погрузить, а не придумывать вот такие с одной стороны развлечения, с другой стороны – попытки как-то реализовать себя", — сказала она.

По ее словам, таким опасным увлечениям могут быть подвержены дети, находящиеся под жестким контролем, которые таким образом могут от него убегать, с другой стороны — наоборот, подростки, за которыми нет особого присмотра и контакта с родителями.

"В любом случае, это проблема еще отношений с родителями, отношений в семье, насколько они все-таки теплые, доверительные и нет ли в этом еще какого-то такого протеста против того, что происходит дома", — сказала Дозорцева.