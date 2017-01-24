В Астане сделан шаг к миру в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ – для Sputnik Казахстан

В Астане идет второй день первого раунда переговоров между правительством Башара Асада и представителями вооруженной оппозиции. Их уже можно считать успехом, ведь по итогам первого дня никто из сторон не хлопнул дверью и не покинул со скандалом казахстанскую столицу.

Долгая дорога к миру © AFP/ Kirill KUDRYAVTSEV Астана готова к длительным переговорам по Сирии

Ряд СМИ, специализирующихся на критике России, уже успели написать о том, что первый день переговорного процесса закончился ничем. Он запомнился лишь скандалами, взаимными обвинениями (представители оппозиции вновь заявили, что Асад должен уйти), неспособностью боевиков консолидировать позицию, и ни на йоту не приблизил процесс завершения сирийкой гражданской войны.

Согласившись с первыми тремя тезисами (хотя стоит ли ожидать после многолетней гражданской войны, приправленной религиозными противоречиями, братания сторон, которые вчера стреляли друг в друга и будут делать это завтра?), стоит опровергнуть четвертый. Переговоры в Астане являются шагом на пути к завершению войны по целому ряду причин.

Во-первых, это скоординированное мероприятие трех из пяти ведущих внешних игроков в сирийском гражданском конфликте – России, Турции и Ирана (четвертый в лице Королевства Саудовской Аравии (КСА) отказывается демонстрировать конструктивность, а пятый – США – временно исчез из реальности в связи с процедурой смены администрации).

© Sputnik. Николай Хижняк Условие поддержки итогов назвали отказавшиеся ехать в Астану

При этом одна из сторон миротворческого триумвирата является одним из двух основных спонсоров сирийских боевиков (второй – КСА). И сам факт перехода Реджепа Эрдогана на "светлую сторону Силы", его принципиальная готовность завершать сирийскую гражданскую войну окажет серьезное влияние на те группы боевиков, которые снабжаются и финансируются из Турции.

Во-вторых, в Астане проходит не пустой диалог правительства и политэмигрантов, а, как верно отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, "встреча с участием людей, которые с оружием в руках противостоят друг другу "на земле" и контролируют конкретные территории в Сирии". В делегацию боевиков входят представители более чем десятка банд и группировок из центральной и северо-западной Сирии, а возглавляет ее один из руководителей вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" ("Армия ислама") Мухаммед Аллуш.

Да, никто не ожидает быстрых решений, но, учитывая, что эти боевики ходят под смертью каждый день, а не прохлаждаются в западных отелях, есть шанс как минимум на конструктивный диалог о реальном прекращении огня и начале процесса примирения. Более высоких целей в Астане и не ставят – пока еще рано.

Первое свидание © Sputnik. Сергей Субботин США не будут отправлять делегацию в Астану для переговоров по Сирии

Да, Москву уже обвиняют в том, что она не пригласила в Астану "политических" представителей сирийской оппозиции. Но они там и не были нужны. "Любой женатый человек знает, что если на первое свидание привезти с собой свою маму с папой, будущую тещу с тестем, еще всех родственников по линии жены и соседей, то, скорее всего, процентов на сто, из этого ничего не получится. Женева была именно этим", — говорит президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Там присутствовал целый сегмент людей, целью которых был не компромисс, а желание сорвать переговорный процесс (по приказу их спонсоров из Саудовской Аравии, заинтересованных в продолжении сирийской гражданской войны) и шоппинг.

Да, для Женевы они сошли (смысл этих встреч не в поиске мирного решения, а в симуляции переговорного процесса), но для Астаны, где Россия, Турция и Иран работают на результат, эти люди явно лишние. По крайней мере, на старте — Россия же не отказывает в праве участия в переговорном процессе и политэмигрантам (хотя бы потому, что на Западе именно их принято считать "рукопожатной оппозицией"). По словам Сергея Лаврова, "последующие раунды межсирийских переговоров, в том числе те, которые намечаются в Женеве, будут посвящены переговорам сирийского правительства со всеми без исключения группами оппозиционеров".



