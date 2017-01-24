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Оскар

В номинации "лучший фильм" за "Оскар" поборются девять картин

© AFP/ ROBYN BECK
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Девять картин, включая "Ла-Ла Ленд", "Лев", "Прибытие" и "Лунный свет", номинированы на "Оскар" в категории "лучший фильм года", сообщили в ходе трансляции объявления номинантов на сайте премии.

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. На "Оскар" в категории "лучший фильм года" номинированы девять картин, включая "Ла-Ла Ленд", "Лев", "Прибытие" и "Лунный свет", сообщили в ходе трансляции объявления номинантов на сайте премии, передает РИА Новости.

На престижную кинонаграду также номинированы такие картины, как "По соображениям совести", "Скрытые фигуры", "Манчестер у моря", "Любой ценой" и "Ограды".

Церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля. Премия академии кинематографических наук и искусств США вручается в 24 номинациях.

Церемония вручения награды состоится в Голливуде 28 февраля. Главная ежегодная национальная кинопремия США — "Оскар" — присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

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