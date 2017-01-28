Трамп приостановил прием сирийских беженцев в США

СУХУМ, 28 янв — Sputnik. В пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США, передает РИА Новости.

Трамп на церемонии подписания указа в Пентагоне заявил, что отныне отбор беженцев будет "экстремальным".

"Это защита страны от приезда иностранных террористов", — заявил Трамп.

Стоп-сигнал беженцам © AFP/ LOUAI BESHARA США создадут "безопасные зоны" в Сирии для решения кризиса с беженцами

Программа размещения беженцев приостановлена на 120 дней, говорится в указе Трампа. Кроме того максимальное число беженцев, которых Трамп разрешил принять в США, составит 50 тысяч в текущем финансовом году (завершится 30 сентября).

По данным госдепартамента, с октября 2016 года, когда начался финансовый год, США уже приняли чуть менее 30 тысяч беженцев. Таким образом, за остаток года в США попадут не более 20 тысяч беженцев.

Ушедшая неделю назад администрация Барака Обамы планировала принять в 2017 году примерно 110 тысяч беженцев со всего мира. В 2016 финансовом году Вашингтон разместил на своей территории в общей сложности 85 тысяч беженцев, до этого три года подряд США принимали до 70 тысяч беженцев.

При этом Трамп своим указом позволил штатам и округам принимать участие в решении вопроса о том, где именно селить принимаемых беженцев. Ряд штатов судились с администрацией Обамы, которая расселяла беженцев на их территории вопреки желанию местных властей.

Сирийских беженцев не будет

Кроме того, Трамп на неопределенный срок запретил принимать в США беженцев из Сирии.

"Нижеследующим провозглашаю, что въезд граждан Сирии в качестве беженцев противоречит интересам Соединенных Штатов, и замораживаю любой подобный въезд до того времени, когда я решу, что произошли существенные изменения… позволяющие прием сирийских беженцев в соответствии с национальными интересами", — говорится в указе Трампа.

В прошлом финансовом году (завершился в октябре) США приняли около 12,5 тысячи беженцев из Сирии, что в десятки раз меньше, чем некоторые другие страны, включая Турцию и государства ЕС.

В указе Трампа оставлена одна лазейка для возможного увеличения числа беженцев: при рассмотрении новых заявлений предпочтение будет отдаваться религиозным меньшинствам, испытывающим притеснения, и в определенных обстоятельствах их можно будет принимать вне квот в соответствии с международными обязательствами в США. Трамп заявил в пятницу, что намерен помочь сирийским христианам. Представители христианских деноминаций и общественные организации заявляли, что христианское меньшинство находится под угрозой в ряде стран, прежде всего на Ближнем Востоке. Ватикан объявил, что до 100 тысяч христиан ежегодно становятся мучениками за веру.

При этом Трамп не упоминает в указе о "безопасных зонах" в Сирии, о возможном создании которых он говорил на этой неделе.

Визовые нормы © Sputnik / Томас Тхайцук Тания: США заявили, что не препятствуют выдаче виз гражданам Абхазии

Трамп также распорядился немедленно ввести обязательные интервью на получение неиммиграционных виз и ускорить создание биометрической системы по контролю над въезжающими в США.

В частности, госдепартаменту поручено немедленно отменить программу, которая позволяла гражданам некоторых стран в ряде ситуаций не проходить собеседование в консульском учреждении США перед получением визы.

Министерству внутренней безопасности поручено ускорить создание и введение в строй биометрической системы отслеживания перемещения всех людей, пересекающих границу США.

Также власти США затребуют от других стран подробную информацию, которая позволит досконально разбираться в намерениях лиц, которые собираются въехать на территорию США. Каким образом Вашингтон намерен получать эту информацию от иностранных правительств, которые не обязаны ему отчетом, в тексте не говорится. Однако в указе упоминается, что все визовые вопросы будут решаться на основе строгого принципа взаимности. На практике это означает, что если США сочтут, что американцев в чем-либо ущемляют при выдаче виз другой страны, США применят аналогичные меры и усложнят процесс получения визы для граждан этой страны.

Кроме того, Трамп ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, но не назвал эти страны. По данным Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Взрывоопасная статистика

Также в тексте указа говорится, что власти США опубликуют статистику иностранцев, обвиняемых в терроризме и насилии над женщинами.

В течение 180 дней будет опубликована информация о числе иностранцев в США, которых обвиняют в преступлениях, связанных с терроризмом, которые были осуждены или выдворены из США за подобные преступления. Кроме того, будут опубликованы оценки того, сколько иностранцев на территории США стали "радикалами" и помогали террористам с территории США.

Будет опубликована и информация о количестве преступлений против женщин со стороны иностранцев в США, включая так называемые "убийства чести" — убийства женщин за то, что те вступили в половую связь или вышли замуж против воли своей семьи или религиозной общины.

Трамп неоднократно заявлял, что иностранцы в США виновны в преступлениях против женщин, включая изнасилования. Это вызвало многочисленные споры в обществе до и после избрания Трампа.

Как ожидается, сегодняшний указ также станет объектом яростной критики со стороны политических противников Трампа и ряда неправительственных организаций. "Флагман" либеральной прессы США газета New York Times уже назвала указ "отказом от фундаментальных американских ценностей, уходом от роли США как лидера в гуманитарной области", а также "пропагандистским подарком для тех, кто хочет навредить Америке".

Власть президента США ограничена — например, многие его указы может затормозить конгресс (если откажется выделить средства) или суд (если признает указ неконституционным). Так, экс-президент США Барак Обама не смог закрыть военную тюрьму в Гуантанамо из-за позиции конгресса, отказавшегося давать на это деньги. А иммиграционные указы Обамы, призванные легализовать миллионы нелегальных иммигрантов, были отменены судом. При этом вопрос о том, кого допускать на территорию США, является прерогативой президента, так что нынешние инициативы Трампа будет трудно оспорить в суде.

При этом стратегия Трампа по подписанию указов похожа на стратегию Обамы, который активно пользовался указами, чтобы проводить свою политику, поскольку не мог провести свои инициативы через враждебно настроенный конгресс. Аналогичную стратегию может избрать и Трамп. Несмотря на то что однопартийцы Трампа из Республиканской партии контролируют обе палаты конгресса, они не подчиняются ему напрямую и не обязаны реализовывать его повестку дня.