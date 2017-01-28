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Песков: со стороны РФ с Трампом по телефону будет говорить только Путин

© flickr.com/ Aidan
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что к запланированным на субботу переговорам лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа с российской стороны не планируется привлекать кого-либо еще.

СУХУМ, 28 янв — Sputnik. К запланированным на субботу переговорам лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа с российской стороны не планируется привлекать кого-либо еще, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Не планируется", — сказал Песков, отвечая на вопрос присоединится ли кто-либо еще к разговору Путина и Трампа с российской стороны.

По информации Белого дома, к телефонным переговорам лидеров, которые в расписании Трампа значатся в субботу в 12.00 местного времени (20.00 мск), присоединится вице-президент США Майк Пенс.

До разговора с Путиным Трамп поговорит по телефону с премьером Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. После общения с Путиным запланированы переговоры с французским президентом Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

Примечательно, что Белый дом не сообщает об участии Пенса в телефонных переговорах Трампа с лидерами Германии, Франции, Японии и Австралии.

 

 

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