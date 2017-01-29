Сенатор: Трамп защищает интересы США

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. Первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя высказывание певицы Рианны заявил журналистам, что президент США Дональд Трамп защищает интересы своей страны, проводя жесткую миграционную политику, передает РИА Новости.

Ранее популярная певица Рианна в нелицеприятной форме раскритиковала Трампа, назвав ужесточение президентом США миграционного законодательства страны "отвратительным". В частности, его указом ограничен въезд в страну держателям грин-кард из семи ближневосточных стран.

"Считаю, что высказывание Рианны выходит за все рамки. Оно не только хамское по своей форме, но и абсурдно по содержанию", — сказал Клинцевич.

По его словам, президент любой страны должен первым делом защищать интересы ее граждан, что и делает Дональд Трамп, а потом уже думать о благе всего человечества. "Это – жесткая реальность современного небезопасного мира, и никакими гневными тирадами ее не отменить", — добавил он.

"Перед глазами американского президента печальный опыт Западной Европы. Нельзя не видеть, что миграционная политика нынешних европейских лидеров окончательно зашла в тупик, не решив ни одной проблемы беженцев с Ближнего Востока и одновременно серьезно осложнив жизнь населению континента", — подчеркнул Клинцевич.

Сенатор не сомневается, что в самое ближайшее время миграционная политика будет кардинально изменена. "Просто Трамп начал делать то, о чем еще только говорят в Европе. В конце концов и Россия в Сирии, что мы и не скрываем, защищает прежде всего свои национальные интересы", — сказал парламентарий.