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Фрагмент Капитолия - здание Конгресса США в Вашингтоне

Сенатор: законопроект о санкциях против РФ Трамп пока не обсуждал

© Sputnik. Игорь Михалев
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Обсуждения законопроекта, связанного с санкциями против РФ, президент США Дональд Трамп еще не добился, заявил американский сенатор-демократ Бен Кардин.

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп еще не добился обсуждения законопроекта, связанного с санкциями против РФ, заявил американский сенатор-демократ Бен Кардин, передает РИА Новости.

Ранее председатель комитета сената Боб Коркер заявил, что законопроект, ограничивающий возможность президента США Дональда Трампа отменить санкции в отношении России, могут вскоре рассмотреть в комитете сената по международным отношениям.

Дональд Трамп приветствует своих сторонников после выступления в Нью-Йорке 8 ноября 2016 года
© AFP/ SAUL LOEB
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"У меня не было никаких контактов с администрацией Трампа о каких-либо вопросах внешней политики, включая Россию", — заявил Кардин в ответ на вопрос, добился ли Трамп обсуждения законопроекта об антироссийских санкциях.

Кардин также сказал, что он не был официально проинформирован о том, был ли вопрос санкций поднят в ходе телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация США пока не приняла решение относительно снятия или сохранения санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы против России, этот вопрос не обсуждался между президентами двух стран в ходе телефонной беседы в субботу.

Президент РФ Владимир Путин и Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и на Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов.

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