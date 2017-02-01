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Артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова

Турецкий хор спел "Катюшу" в память об артистах ансамбля Александрова

© Sputnik. Владимир Вяткин
В мире
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (83)
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В память о коллегах из России во вторник в городе Бурса, артисты женского хора "Нилюфер" исполнил русскую песню "Катюша".

СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Известная русская песня "Катюша" прозвучала в исполнении турецкого женского хора "Нилюфер" (Nilüfer) в память о погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 артистах ансамбля Александрова, сообщают турецкие средства массовой информации.

Как пишет газета Hürriyet, концерт прошел во вторник в городе Бурса. Перед началом второго отделения на экране, расположенном на сцене, были показаны фрагменты выступления ансамбля Александрова во время гастролей в этом городе. Позже артисты хора исполнили несколько композиций в память о российском коллективе,  в том числе песню "Катюша" на русском языке.

Художественный руководитель турецкого хора Айсель Гюрель (Aysel Gürel) сказала, что этим выступлением артисты хора хотели выразить свою боль от утраты, показать, что они в своих сердцах хранят память о коллегах из России.  

"Музыка – это универсальный язык  общения, посредством которого мы хотим передать наше бесконечное уважение к участникам ансамбля Александрова. Эти артисты заслужили память о себе со стороны всех музыкантов мира", – сказала она.

Женский хор "Нилюфер" был создан в 2005 году и состоит из 105 участниц. Ансамбль поет песни на шести языках, включая русский, английский, греческий, французский, арабский и  испанский. Так же, солисты коллектива исполняют танцевальные номера.

Ансамбль Александрова и его руководитель Валерий Халилов ранее неоднократно выступали с гастролями в Турции и снискали любовь турецкого зрителя и любителей русской музыки и культуры.


Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (83)

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