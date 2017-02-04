Решение суда по миграционному указу Трампа опротестует минюст США

СУХУМ, 4 фев — Sputnik. Решение суда, приостановившего действие указов президента страны Дональда Трампа по миграционному указу намерен опротестовать Минюст США, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"В самое ближайшее и возможное время министерство юстиции намерено опротестовать это возмутительное решение и защитить указ президента, который, как мы полагаем, законен и соответствует (законам США)", — говорится в сообщении пресс-службы.

REUTERS/Carlos Barria Трамп приостановил прием сирийских беженцев в США

В Белом доме повторяют, что указы Трампа нацелены на защиту США и "президент имеет конституционное право и обязанность защищать американцев".

В пятницу вечером федеральный судья в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа об иммиграционных ограничениях, подписанного на днях президентом Дональдом Трампом. Предписание судьи приостанавливает действие указа по всей стране.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".