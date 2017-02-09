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Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме

© Sputnik. Наталья Селиверстова
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Письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого американские власти считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года, частично обнародовали в США.

СУХУМ, 9 фев — Sputnik. 18-страничное письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого американские власти считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года частично обнародовали в США, передает РИА Новости со ссылкой на газету Miami Herald.

Сообщение адресовано экс-президенту страны Бараку Обаме.

В письме он утверждает, что Вашингтон сам виноват в терактах 9/11 за свою внешнюю политику, которая "убила невинных людей по всему миру". Он также пишет, что "не мы начали против вас войну" в день терактов. По утверждению Халида Шейха Мохаммеда, это сделали "вы сами и ваши диктаторы в нашей стране".

Обнародованное письмо датировано январем 2015 года. Но изначально тюремщики в Гуантанамо отказывались пересылать сообщение Мохаммеда. В сентябре этого же года адвокат заключенного попросил судью вмешаться, утверждая, что обвиняемый имеет право обратиться к президенту. В результате военный суд согласился с этим.

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