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Мыс Кырсай и Южный берег Телецкого озера в Республике Алтай

МЧС: рухнувший на Алтае вертолет может лежать в Телецком озере

© Sputnik. Владимир Вяткин
В мире
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Упавший на Алтае вертолет Robinson R-66 может находиться на глубине более 200 метров, сообщает МЧС по Республике Алтай.

СУХУМ, 13 фев — Sputnik. МЧС по Республике Алтай сообщает, что рухнувший в Телецкое озеро на Алтае вертолет может лежать на глубине более 200 метров, передает РИА Новости.

Архивное фото вертолета Robinson R66
© Sputnik. Григорий Сысоев
Вертолет рухнул на Алтае, на борту находились пять человек

По данным МЧС, в 20.20 (16.20 мск) 12 февраля от очевидца поступила информация о том, что в Турочакском районе республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолет Robinson R-66. По данным межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА-Россия), на борту вертолета находились пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, замглавы крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании "Алтайавиа" Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также еще один пассажир Глеб Вореводин.

"По предварительной информации очевидца, глубина водоема в месте падения составляет более 200 метров, а ширина 2 километра. На берегу озера силами МЧС России организованы работы по оборудованию вертолетных площадок. К месту происшествия самая ближайшая из них – кордон "Кокши", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тело одной из пассажирок, его прибило к берегу.

Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ. (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).

Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай. Одно из самых посещаемых туристических мест в республике. Площадь — 223 кв. км, средняя глубина — около 170 м, максимальная — более 300 м.-0-

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