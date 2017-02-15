Sputnik заговорил по-абхазски в прямом радиоэфире

СУХУМ, 15 фев, Пресс-служба Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия запустило вещание в FM-диапазоне на абхазском языке на всей территории республики. Вещание включает в себя как ежедневные новостные блоки, так и тематические программы по широкому спектру тем – от обычаев, традиций и культуры Абхазии до актуальных общественно-политических вопросов. Программы радио Sputnik Абхазия также доступны пользователям в онлайн-формате и формате подкастов на сайте. Гостями прямых эфиров Sputnik Абхазия в ближайшее время станут глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба, депутат Народного Собрания Республики Абхазия Левон Галустян, председатель ОО "Деловые женщины Абхазии" Юлия Гумба.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба: "Формат традиционного радиовещания – один из самых популярных и доступных. Новости Sputnik на абхазском языке теперь можно как прочитать на портале, так и услышать из радиоприемников по всей Абхазии. Наши слушатели смогут выбирать любой из наиболее для них удобных способов для прослушивания новостей и оперативно получать самую актуальную информацию".

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны.* Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet на ноябрь 2016 года.



