При поиске вертолета на Алтае обследовали почти 150 кв км озера

СУХУМ, 17 фев — Sputnik. С начала поисков потерпевшего крушение вертолета Robinson R-66 специалисты МЧС обследовали около 150 квадратных километров акватории Телецкого озера в республике Алтай, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

© Sputnik. Григорий Сысоев Вертолет рухнул на Алтае, на борту находились пять человек

"В течение минувших суток поисковые вертолеты обследовали 48 квадратных километров акватории, всего 146 квадратных километров", — рассказал источник.

По его словам, с начала поисковых работ маломерные суда обследовали 24 километра береговой линии, а наземные группы — 10,5 километров.

По данным МЧС, в 20.20 (16.20 мск) 12 февраля от очевидца поступила информация о том, что в Турочакском районе Республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолет Robinson R-66. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, генеральный директор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании "Алтайавиа" Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также еще один пассажир Глеб Вореводин.

Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай. Одно из самых посещаемых туристических мест в регионе. Площадь — 223 квадратных километра, средняя глубина — около 170 метров, максимальная — более 300 метров.