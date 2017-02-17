Шоу "Ты супер!" стало успешным в digital среде

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Новое музыкальное шоу "Ты супер!" стало успешным и в digital среде, прямую трансляцию первого выпуска "Ты супер!" на сайте и в приложениях НТВ, а также на онлайн-ресурсах международного агентства Sputnik посмотрело более 60 тысяч человек.

Премьерный выпуск шоу за первый день собрал более 200 тысяч просмотров и принес телеканалу НТВ первое место в прайме с долей 12,4%. "Ты супер!" привлек на канал женскую аудиторию в возрасте 45+ и обеспечил НТВ лидерство в своем слоте 20:00-22:30 (12,4%), что позволило обойти каналы "Россия 1" (11,9%) и "Первый" (11,8%).

Для всех желающих выразить свое восхищение и продемонстрировать поддержку ребятам, было запущено голосование в приложениях проекта и на сайте НТВ. В первые 48 часов после старта голосования 92 юных вокалиста собрали 120 тысяч лайков, что стало еще одним рекордом проекта "Ты супер!".

К обычным людям присоединились и звезды шоу-бизнеса. Селебрити из России и стран-участниц конкурса приходят на съемки, чтобы помочь юным талантам справиться с волнением. Так, в первых выпусках программы за вокалистов переживали Филипп Киркоров, Валерия, Гарик Мартиросян, Федор Бондарчук, Евгений Папунаишвили, Яна Батыршина и легенда Голливуда Кэри-Хироюки Тагава.

Конкурсанты "Ты супер!" сделали с футболистами селфи и взяли автографы. После футбола они отправились на Красную площадь, которую большинство из участников проекта никогда не видели.

"Ты супер!" – совместный проект телеканала НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik. Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба. Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik.

Через специальное приложение "Ты супер! " для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечных детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.