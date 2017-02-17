Новый поворот: грузинские призывницы против 58-й армии

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

10 февраля стало известно о возможном создании в грузинской армии женских подразделений. Инициатором и автором законопроекта об обязательной военной службе для прекрасной половины населения Грузии стала депутат Ирина Барбакадзе. И парламент уже зарегистрировал новое законодательное предложение.

Девушки в тигровой шкуре © Sputnik / Томас Тхайцук Юрист АГУ: отслужившие в армии поступают в университет вне конкурса

Депутат Барбакадзе предлагает называть девушек словом "джарискали", то есть "военнослужащая". По мнению Ирины Барбакадзе, приток женщин в армию "серьезно усилит боеспособность вооруженных сил". И все это соответствует ключевым положениям закона "О гендерном равноправии". Прохождение военной службы "на деле выровняет женщин в правах с мужчинами".

Грузинки и ранее имели право служить в силовых структурах, на добровольной основе. Если инициатива депутата Барбакадзе будет поддержана парламентом, то годных по здоровью девушек станут призывать в армию, как в Израиле, всех без исключения. Призывницы могут заполнить подразделения министерства обороны, министерства внутренних дел, службы госбезопасности и других силовых структур.

Население Грузии — 3,7 млн. человек (на два миллиона меньше, чем жителей Санкт-Петербурга), и женщин — на 168 тысяч больше, чем мужчин. Численность Вооруженных Грузии составляет 37 тысяч. человек. Возможно, есть проблемы с призывными ресурсами, или после принуждения Грузии к миру в августе 2008 года авторитет "витязей в тигровой шкуре" пошатнулся. Депутатская инициатива выглядит неоднозначно. Впрочем, грузинские эксперты-мужчины считают призыв женщин неактуальным. Бюджетные ассигнования на нужды министерства обороны Грузии в 2017 году при сохранении численности вооруженных сил возрастут на 31 млн. долларов, то есть на 10% по сравнению с 2016 годом. И составят 290 млн. долларов. Однако более 65% военного бюджета уходит на денежное довольствие, а не на перевооружение. Ранее министр обороны Грузии Тинатин Хидашели обещала с 2017 года отменить обязательный военный призыв и для мужчин, поскольку принято решение перевести грузинскую армию на контрактную основу. Недавно новый министр обороны Леван Изория объявил, что призыв в армию будет восстановлен.

Требуются сильные женщины

Количество военнослужащих-женщин увеличивается во всем мире. А идея феминизации армии появилась в Англии в 1653 году. В войсках Канады женщины появились в 1895 году. В наше время женщины служат во многих армиях мира, и все же в основном добровольно. Лишь в Израиле с 1959 года законодательно закреплена обязательная воинская повинность лиц обоего пола. Грузия может стать второй страной победившего феминизма.

2012 году Госдума РФ обсуждала законопроект о службе по призыву девушек (после 18 лет) на один год. В итоге депутаты законопроект не поддержали. И все-таки в силовых министерствах России год от года женщин в погонах становится больше (до 10 процентов). Это объясняется престижем воинской службы в обществе и достаточно высоким уровнем доходов военнослужащих, социальными гарантиями, возможностью получения на льготных условиях образования и жилья по программе накопительно-ипотечного кредитования (после 20 лет службы в Вооруженных Силах России военнослужащий по контракту получает жилье в собственность фактически бесплатно).

Минобороны РФ планирует к 2020 году призвать на службу по контракту дополнительно 40 тысяч женщин и довести общее их число "под погонами" до 80 тысяч. Сегодня в российской армии около 2500 женщин служат на офицерских должностях, более 10 тысяч — на должностях прапорщиков и мичманов. Всего на военной службе по контракту состоят более 40 тысяч женщин.

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В вооруженных силах профессионализм — понятие более многогранное, нежели в гражданской сфере. Военнослужащие-женщины по закону могут выбирать только 60 процентов имеющихся офицерских должностей и 18 процентов должностей прапорщиков (мичманов), рядового (сержантского) состава (п. 3 ст. 42 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"). По этим показателям Россия отстает от многих стран.

В сухопутных войсках США женщинам разрешается замещать более 90 процентов воинских специальностей. В США носят форму около 200 тысяч женщин. В вооруженных силах Великобритании женщины занимают те же должности, что и мужчины. В армии Канады более 7 тысяч амазонок. В Швеции разрешена служба женщин на подводных лодках. Во Франции женщины получили право служить практически во всех родах войск, во французской армии более 26 тысяч женщин. Однако во что обходится такое равноправие женскому организму?

Природа непреклонна: мускулатура и физиология амазонок равенства с мужчинами не обеспечивают. Соотношение женской и мужской мышечной силы в среднем составляет 2/3. Причем у женщин мышцы верхних конечностей на 30 процентов слабее нижних. А ведь на службе и сильным мужчинам приходится несладко.

Проведенные английскими военными врачами исследования показали, что попытки сравниться в военном деле с мужчинами заканчиваются для женщин плохо. Проблему повышенного в три раза женского травматизма не снимают даже поблажки в выполнении физических упражнений. На здоровье военнослужащих-женщин отрицательно влияют и тренировки, и сама армейская жизнь. Дополнительной нагрузкой становятся даже относительно незаметные для мужчин оружие и обмундирование. При этом существуют ограничения, связанные с риском для жизни. Проблема непосредственного участия военнослужащих женского пола в боевых действиях не решена повсеместно, даже в самых феминизированных армиях и государствах, а ведь именно на постоянную боевую готовность и ведение боевых действий нацелена вся жизнь вооруженных сил. Чтобы сделать армейские условия более пригодными для женщин, надо бы изменить систему физической подготовки и всю военную службу (если это в интересах государства).

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Рост численности военнослужащих-женщин порой объясняют сложной социально-демографической ситуацией. Годных по состоянию здоровья мужчин не хватает. И все же, уверен: приоритет любого государства — женщины-матери, а не женщины-воины. Поэтому у проблемы феминизации войск только два принципиальных критерия — эффективность системы и социальная справедливость.

Даже если женщина эффективно поддерживает боеготовность, посылать ее под пули несправедливо. Социальная роль женщины кристаллизовалась тысячелетиями. Психофизически женщины устроены иначе, нежели мужчины. Не случайно даже соревнования по шахматам разделены на мужские и женские. Психофизическое состояние женщины в большей степени зависит от циклов лунного календаря, нежели от воинских уставов, с этим ничего не поделаешь. Полагаю, самой природой женщине предначертаны иные цели — продление жизни, хранение семейного очага, воспитание детей. И неразумно за счет физически здоровых женщин репродуктивного возраста решать военно-политические проблемы государства в потенциальном противостоянии с республиками Абхазия, Южная Осетия или с 58-й армией России (как это было в августе 2008-го).