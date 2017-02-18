Гумпомощь получили жители Латакии от российского Центра по примирению

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. 1,7 тонны продуктов и медикаментов раздали жителям населенного пункта Бтеммана в горной Латакии сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на представителя центра Виталия Илькова.

© Sputnik. Максим Блинов Жители Сирии получили гумпомощь от России

"Была проведена акция в населенном пункте Бтеммана, розданы продукты питания нуждающимся. Офицеры Центра примирения постоянно мониторят населенные пункты провинции Латакия, выявляют семьи, нуждающиеся в продуктах и медикаментах", — сказал он.

Виталий Ильков отметил, что всего было выдано около 400 продуктовых наборов, в состав которых входят рис, мука, сахар и мясные консервы, общим весом 1,7 тонны. Параллельно российские военные медики приняли больных и выдали им медикаменты. Всего в населенном пункте Бтеммана проживают около 8 тысяч человек.

"Наши мужчины служат в армии Сирии, многие из нашей деревни погибли или были ранены в борьбе за мир, и мы все готовы защищать нашу землю", — отметил глава местной администрации Фираз Ганим, поблагодарив Россию за помощь в борьбе с террористами и за гуманитарные акции.