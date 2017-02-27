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Раздача российской гуманитарной помощи населению Сирии

Россия за сутки передала жителям Сирии более 6 тонн продуктов

© Sputnik. Максим Блинов
В мире
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За сутки гуманитарную помощь получили 3,8 тысяч жителей Сирии, общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,2 тонн.

СУХУМ, 27 фев — Sputnik. Почти 4 тысячам сирийцам за сутки передано более 6 тонн гуманитарной помощи, передает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Было проведено восемь гуманитарных акций. В городе Алеппо в районах Карм-Аль-Бек, Старый Алеппо и Шейх-Максуд, а также в школах в районах Мухамед Бейк, Жамаит Тыщрин и Халидия жителям получили 3 тысячи порций горячей пищи и 1 тонну хлеба.

Жителям населенного пункта Дахият-Аль-Асад провинции Дамаск передано 500 продовольственных наборов, еще 300 продовольственных наборов были розданы в населенном пункте Хамидия провинции Латакия.

В Центре по примирению добавили, что ООН и партнеры продолжали оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь в Сирии. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.



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