Экомониторинг: в Керченском проливе дельфинов стало больше

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Строительство моста в Крым в Керченском проливе спровоцировало рост численности дельфинов, отмечается в пресс-релизе Экомониторинга, передает РИА Новости.

Экологи объясняют это улучшением условий охоты дельфинов на сингиля и лобана, так как количество рыбы в районе строительства моста выросло в 10 раз. В отдельные дни специалисты фиксировали в акватории более тысячи этих млекопитающих.

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"Дельфины без преувеличения стали спутниками строительства. Во время ихтиологических исследований в ноябре 2016 года общая численность дельфинов в акватории Керченского пролива превышала 1000 голов, в том числе около 200 черноморских афалин", — рассказала ведущий инженер по охране окружающей среды ФКУ Упрдор "Тамань" Оксана Фурсова со ссылкой на результаты экомониторинга, проводимого специалистами научно-исследовательских институтов по трассе строительства.

В целом же по численности преобладали дельфины-белобочки: за сутки наблюдений их насчитывали до 800 особей. Азовки (морские свиньи) встречались со стороны Азовского моря, на входе в Керченский пролив, держались небольшими группами по 6-12 голов, а общее количество особей этого вида составляло 300-400.

Специалисты называют зафиксированную численность дельфинов высокой. Эти млекопитающие регулярно встречаются в акватории Керченского пролива, но условия минувшей осени оказались более привлекательны, чем обычно.

Дело в том, что количество рыбы в районе строительства увеличилось примерно в 10 раз по сравнению с осенью 2015 года.

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"Исследователи связывают такой рост с увеличением кормовой базы за счет активного развития морской растительности на сваях моста", — пояснила Фурсова.

В Таманском и Динском заливах в период проведения исследований были отмечены представители 10 видов рыб: барабуля, ставрида, бычок-кругляк, бычок-травяник, бычок-песочник, бычок-мартовик, лобан, сингиль, хамса и скат морской кот. При этом миграция сингиля и лобана во время строительства моста сосредоточилась у границ Керчь-Еникальского канала. Это позволило дельфинам эффективнее охотиться на мигрирующих рыб в этом районе моря.

Несмотря на активные строительные работы, трасса моста остается и точкой сосредоточений мигрирующих и зимующих видов птиц.

"Для сохранения популяций птиц, в том числе редких, на компенсационных участках установлено почти 90 плотов, кормушек и искусственных гнездовий. Район строительства продолжает оставаться важным узлом сосредоточения мигрирующих и зимующих видов птиц, — рассказала эколог службы качества компании "СГМ-Мост" Екатерина Азарова. — Зарегистрировано значительное увеличение видового состава куликов, обнаружены крупные скопления лысухи, установлен высокий уровень численности многих видов чайковых птиц, в том числе видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Краснодарского края".

В 2016 году специалисты Экологического мониторинга провели лабораторный анализ почти 3500 проб воды, донных отложений, почвы и атмосферного воздуха, выполнили более 1200 замеров шума и вибраций. В Керченском проливе проводится мониторинг состояния 300 видов ихтиофауны и биоресурсов, по трассе моста и на компенсационных участках выполнено 36 исследований орнитофауны.



