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Станция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса Лаура в Сочи. Архивное фото

Путин о ситуации с допингом в РФ: будем бороться

© Sputnik. Илья Питалев
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Владимир Путин надеется на то, что в России будет налажена эффективная борьба с допингом.

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в России будет налажена строгая и эффективная борьба с допингом с привлечением иностранных специалистов, передает РИА Новости.

"Надеюсь, что с помощью и наших специалистов независимых, и с помощью привлекаемых иностранных специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом", — сказал Путин в Красноярске на совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года.



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