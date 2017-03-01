Путин о ситуации с допингом в РФ: будем бороться

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в России будет налажена строгая и эффективная борьба с допингом с привлечением иностранных специалистов, передает РИА Новости.

"Надеюсь, что с помощью и наших специалистов независимых, и с помощью привлекаемых иностранных специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом", — сказал Путин в Красноярске на совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года.