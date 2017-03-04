Девочка из Абхазии нарушила законы физики: первый триумф Валерии в "Ты супер!"

Бадрак Авидзба, Sputnik

Абхазская участница музыкального проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба в субботу 4 марта прошла во второй отборочный тур, блестяще исполнив песню Лары Фабиан "Adagio". Великолепное исполнение песни вызвало у жюри конкурса и у зрителей массу эмоций. Буквально через несколько секунд после того как Валерия начала исполнение песни, член жюри Виктор Дробыш нажал на зеленую кнопку в знак того, что юная певица из Абхазии проходит во второй отборочный турнир проекта. Его примеру тут же последовали и другие судьи проекта.

Необыкновенная Валерия НТВ Валерия Адлейба вышла во второй отборочный тур проекта "Ты супер!"

Лица членов жюри выражали удивление, восхищение, неожиданность от услышанного, мощного и глубоко голоса юной певицы. Многие зрители с удовольствием подпевали Валерии, а после того как она исполнила песню, все как один встали вместе с жюри и аплодировали абхазской участнице с выкриками "Молодец! Молодец! Молодец!". А сама Валерия расплакалась от счастья и на вопрос, как она представляла свое выступление до этого, растерянная Валерия сказала: "Я не знаю".

Виктор Дробыш, рассказывая о том, почему он сразу нажал на кнопку, поддержав дальнейшее участие Валерии в конкурсе, с юмором отметил, что всем артистам российской эстрады, которые ранее исполняли эту песню нужно "нервно собрать чемоданчики и уйти из профессии".

"Ты необыкновенная, я считаю, что мы все сегодня победили. Мы все тебе должны за то, что ты сюда пришла, украсила наш проект и уже доказала, какой высокий уровень мы тут задали", — сказал Дробыш.

Маргарита Суханкина настолько была очарована выступлением Валерии Адлейба, что решила сама выйти на сцену и спеть с ней. Суханкина исполнила песню Adagio в переводе на русский язык, а Валерия продолжила уже на английском, номер вызвал овации в зале.

Стас Пьеха поблагодарил абхазскую певицу за то, что она дарит надежду всем поющим детям, особенно тем, кто только-только начинает выступать.

"Мы тут наблюдаем нарушение закона физики, некое преломление, в таком маленьком теле живет мощный голос", — сказал Пьеха.

Поддерживая эти слова, Виктор Дробыш добавил, что в Валерии "живет Мухаммед Али", что делает ее голос мощным и глубоким, покоряя сердца зрителей.

Певица Ёлка назвала голос Валерии Адлейба феноменом. "К нам вышла такая "малютка", такая нежная и сказочная, и она так серьезно настроилась на песню, что ни один мускул на лице не дрогнул. Песня закончилась, и ты дала себе волю, это такой профессионализм, который подвластен не всем артистам", — сказала Ёлка.

Кто прошел дальше?

Из 11 выступивших, девять ребят прошли во второй отборочный раунд проекта "Ты супер!". Среди прошедших во второй тур была Надежда Шибанова из Тульской области, которая потеряла свою маму два года назад. Большую часть своего времени она проводит с бабушкой, ее отец, узнав о болезни супруги, сразу же пропал. Несмотря на все невзгоды в жизни, Надя находит в себе силы жить и петь.

"Это было удивительно красиво, у тебя очень шикарный голос", — сказала Ёлка.

Кроме нее, во второй тур вышли 12-летняя Анна Чудакова из Саратовской области, Роман Корнеев из Алма-Аты – 10 лет.

Анастасия Симоганова из Саратова – 14 лет, она круглая сирота, три года назад не стало ее отца.

"О папе я знаю, что он просто простыл и запустил болезнь", — рассказала со слезами на глазах Настя.

Уже через год она потеряла маму, которая скончалась от обыкновенного бронхита. "Я знаю, что мои родители всегда гордились мной и всегда будут", — сказала она. Судьи остались довольны ее выступлением и дали зеленый свет для дальнейшего участия в конкурсе.

Также во второй отборочный раунд прошли Арина Шеболдасова из Волгограда, семнадцатилетний Лаша Сазашвили из Свердловской области, Урмат Мырсаканов из Кыргызстана – 13 лет, Анастасия Субботина — 15 лет.

Напомним, что в жюри проекта "Ты супер!" — оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, певица Ёлка, композитор, музыкальный продюсер, Заслуженный артист России Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха.

Новый детский музыкальный проект канала НТВ и международного информационного агентства Sputnik "Ты супер!" стартовал 11 февраля 2017 года.

Проект "Ты супер!" Международного информационного агентства Sputnik и НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.