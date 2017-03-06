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Предвыборная кампания кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен

Олланд: "угроза" победы Ле Пен на президентских выборах существует

© Sputnik. Кристина Афанасьева
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Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен может победить на президентских выборах, считает президент Франции Франсуа Олланд.

СУХУМ, 6 мар — Sputnik. Франсуа Олланд считает, что "угроза" победы Марин Ле Пен на президентских выборах существует, передает РИА Новости.

"Угроза существует", — ответил Олланд на вопрос о том, есть ли "вероятность победы" Ле Пен на выборах президента Франции.

Франсуа Олланд добавил, что "крайне правые никогда еще не были так высоко за последние 30 лет, но Франция не уступит". По словам президента Франции, на выборах будет стоять не только вопрос "судьбы Франции", но будущее "европейской структуры".

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. В ходе избирательной кампании лидерство пока сохраняют Марин Ле Пен и бывший министр экономики Эммануэль Макрон.



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