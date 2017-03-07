Силовики взяли под контроль главное правительственное здание в Мосуле

СУХУМ, 7 мар — Sputnik. Главное правительственное здание в Мосуле взяли под контроль службы безопасности Ирака, сообщает представитель элитного подразделения МВД Ирака, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер

Подполковник Абдель Амир Аль-Мохаммадави сообщил, что в ночь с понедельника на вторник силовики Ирака отбили у террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) главное правительственное здание и окружающий его комплекс правительственных строений.

По его словам, утром военные также вязли под контроль главный филиал Центробанка в Мосуле, который боевики разграбили при захвате города в 2014 году. Помимо этого Армия также завладела зданием, которое служило судом ИГ. Там террористы приговаривали людей к забиванию камнями, сбрасыванию с крыш зданий и отсечению рук.

Эти постройки находятся в том же районе, что и комплекс правительственных зданий, отбитый у террористов ночью.

Ранее силы быстрого реагирования федеральной полиции Ирака вернули под контроль властей комплекс полицейского управления Мосула и судебный департамент, расположенные в центре города.

Иракские военные продолжают наступление в западной части Мосула. Операция по освобождению города от группировки ИГ продолжается с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США.