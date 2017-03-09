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Турецкие мандарины

РФ сняла санкции с Турции

© Sputnik / Aleksey Malgavko
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Российский премьер-министр сообщил турецкому коллеге о том, что подписал распоряжение об отмене ограничений на импорт ряда наименований сельхозпродукции из Турции.

СУХУМ, 9 мар — Sputnik. Россия сняла запрет на импорт некоторых видов турецкой сельскохозяйственной продукции, сообщает Sputnik Turkish.

Отмечается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Бинали Йылдырымом сообщил, что подписал распоряжение об отмене ограничений на импорт ряда наименований сельскохозяйственной продукции из Турции.

После того как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик СУ-24 в районе сирийско-турецкой границы в ноябре 2015 года, Россия ввела в отношении Турции ряд санкций.

 



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