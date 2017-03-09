РФ сняла санкции с Турции

СУХУМ, 9 мар — Sputnik. Россия сняла запрет на импорт некоторых видов турецкой сельскохозяйственной продукции, сообщает Sputnik Turkish.

Отмечается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Бинали Йылдырымом сообщил, что подписал распоряжение об отмене ограничений на импорт ряда наименований сельскохозяйственной продукции из Турции.

После того как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик СУ-24 в районе сирийско-турецкой границы в ноябре 2015 года, Россия ввела в отношении Турции ряд санкций.