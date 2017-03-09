Посол Франции в США: избрание Ле Пен президентом станет катастрофой

СУХУМ, 9 мар — Sputnik. Избрание на пост президента США Марин Ле Пен станет катастрофой для дипломатических отношений Парижа и Вашингтона, считает Посол Франции в США Жерар Аро, передает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

"С точки зрения дипломатии, я бы сказал, что это будет полной катастрофой", — заявил Аро. По его мнению, если Ле Пен, как и обещала, выведет Францию из Евросоюза и еврозоны, это приведет к "политическому землетрясению" в западных странах.

Заявление Аро последовало за протестом посла Франции в Японии Тьерри Даны, который заявил на этой неделе французской газете Monde, что в случае избрания Ле Пен он покинет дипломатический пост.

По последним данным, лидер "Нацфронта" продолжает лидировать в предвыборных опросах во Франции вместе с экс-министром экономики Эммануэлем Макроном, третьим идет кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.