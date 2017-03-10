США продолжат развитие наступления на Ракку в Сирии вместе с Турцией

СУХУМ, 10 мар – Sputnik. США планируют проводить операцию по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) вместе с Турцией, передает РИА Новости.

"Мы продолжим планировать последующие этапы освобождения Ракки вместе с союзниками по коалиции (против ИГ), в частности, с Турцией", — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Представитель госдепартамента напомнил, что "Сирийские демократические силы" при поддержке возглавляемой США коалиции с 4 ноября 2016 года уже освободили от ИГ около 6 тысяч квадратных километров территории и более 100 деревень.

Сирийские демократические силы (SDF) состоят из вооруженных отрядов курдов и арабов общей численностью около 50 тысяч человек. В ноябре они начали операцию по освобождению Ракки, которая считается неофициальной столицей ИГ в Сирии.

ПРОТИВОРЕЧИЯ СОЮЗНИКОВ

Комментарий госдепартамента последовал в ответ на заявление пресс-секретаря SDF Таляля Село, который сказал, что "Сирийские демократические силы" не допустят какого-либо участия Турции в освобождении Ракки.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что проведение операции по освобождению Ракки обсуждалось ранее на этой неделе на встрече начальников генштабов Турции, США и РФ. Однако, по его словам, никакого решения принято не было, а американская сторона продемонстрировала нерешительность.

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Анкара в 2016 года проводит на севере Сирии свою операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и рассчитывает принять участие в операции по освобождению Ракки. При этом Турция последовательно возражает против военной помощи курдским формированиям в Сирии.

Так, во вторник премьер Турции Бинали Йылдырым назвал "прискорбным" тот факт, что сирийская курдская Партия демократического союза (PYD) и силы самообороны сирийских курдов (YPG) выбраны Вашингтоном в качестве союзников Анкары для борьбы с ИГ в Сирии. Анкара считает PYD и YPG террористическими организациями, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

В свою очередь США всячески пытаются сгладить противоречия между своими союзниками в регионе и не допустить прямых столкновений между ними. При этом США опираются на курдов, как наиболее боеспособную силу в борьбе с ИГ, обучают их и снабжают оружием.

Кроме того, в четверг в штабе коалиции подтвердили, что США направили в Сирию около 400 военнослужащих, которые будут помогать огнем артиллерии при наступлении на Ракку.

Ракка расположена на севере Сирии (160 километров к востоку от Алеппо) на берегу реки Евфрат, в ней проживает порядка 300 тысяч человек. Город был захвачен боевиками в 2013 году. После перехода в руки террористов правительственные войска пытались отбить населенный пункт, в том числе с помощью авиации, но безуспешно. В 2014 году сирийская армия потеряла контроль над всей провинцией Ракка.