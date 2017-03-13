Том Хэнкс с "буханкой"

Бадри Есиава, Sputnik

"Я приобрел новый грузовик! Собираюсь в поход", — написал Том Хэнкс под снимком в своем аккаунте Instagram.

Хэнкс опубликовал снимок, на котором он позирует рядом с советским автомобилем УАЗ-452, известном в народе как "буханка", или "таблетка". Фото вызвало живой интерес у поклонников кинозвезды.

Фото набрало более 164 тысяч лайков и десятки комментариев, среди которых были довольно веселые и остроумные.

I got a new truck! I'm going camping! Hanx. Публикация от Tom Hanks (@tomhanks) Мар 10 2017 в 10:10 PST

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Подписчик jaccx101 попробовал подзадорить Хэнкса и намекнул на то, что на такой машине далеко не уедешь.

"Не похоже на то, что ты собрался в далекое путешествие", — пишет он.

Другая поклонница звезды выразила свою любовь к ретро автомобилям в теплом комментарии.

Русскоязычные пользователи пожелали актеру удачи и дали высокую оценку его творчеству.

I got a new car! Hanx Публикация от Tom Hanks (@tomhanks) Ноя 18 2016 в 10:42 PST

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Некоторые пользователи "вычислили" место, где был сделан снимок.

"Кажется, это здание похоже на то, что я видел в Венгрии?!" — предположил некий Тома.

Россиянин Вадим Харичков поспешил отметить необычайную проходимость автомобиля и добавил, что грузовик требует постоянной технической поддержки.

"Хотя это можно исправить в поле с помощью молотка", — прокомментировал он.

Thinking of buying a new car! Hanx Публикация от Tom Hanks (@tomhanks) Авг 14 2015 в 6:22 PDT

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УАЗ-452, полноприводный грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости, производится на Ульяновском автомобильном заводе с 1965 года.

Один из старейших по количеству лет выпуска российских автомобилей. Из-за внешнего сходства с буханкой хлеба в народе стал именоваться "буханка", военные модификации получили прозвище "таблетка", так как их используют в военных частях для медобслуживания.



