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Актер Тома Хэнкс

Том Хэнкс с "буханкой"

© AFP/ TIZIANA FABI
В мире
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Популярный американский актер, режиссер и сценарист Том Хэнкс выложил в социальные сети фотографию, где он на не менее знаменитом автомобиле УАЗ-452, известном в народе как "буханка".

Бадри Есиава, Sputnik

"Я приобрел новый грузовик! Собираюсь в поход", — написал Том Хэнкс под снимком в своем аккаунте Instagram.

Хэнкс опубликовал снимок, на котором он позирует рядом с советским автомобилем УАЗ-452, известном в народе как "буханка", или "таблетка". Фото вызвало живой интерес у поклонников кинозвезды.

Фото набрало более 164 тысяч лайков и десятки комментариев, среди которых были довольно веселые и остроумные.

I got a new truck! I'm going camping! Hanx.

Публикация от Tom Hanks (@tomhanks) Мар 10 2017 в 10:10 PST

Подписчик  jaccx101 попробовал подзадорить Хэнкса и намекнул на то, что на такой машине далеко не уедешь.

"Не похоже на то, что ты собрался в далекое путешествие", — пишет он. 

Другая поклонница звезды выразила свою любовь к ретро автомобилям в теплом комментарии. 

Русскоязычные пользователи пожелали актеру удачи и дали высокую оценку его творчеству. 

I got a new car! Hanx

Публикация от Tom Hanks (@tomhanks) Ноя 18 2016 в 10:42 PST

Некоторые пользователи "вычислили" место, где был сделан снимок. 

"Кажется, это здание похоже на то, что я видел в Венгрии?!" — предположил некий Тома.

Россиянин Вадим Харичков поспешил отметить необычайную проходимость автомобиля и добавил, что грузовик требует постоянной технической поддержки.

"Хотя это можно исправить в поле с помощью молотка", — прокомментировал он. 

Thinking of buying a new car! Hanx

Публикация от Tom Hanks (@tomhanks) Авг 14 2015 в 6:22 PDT

УАЗ-452, полноприводный грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости, производится на Ульяновском автомобильном заводе с 1965 года.

Один из старейших по количеству лет выпуска российских автомобилей. Из-за внешнего сходства с буханкой хлеба в народе стал именоваться "буханка", военные модификации получили прозвище "таблетка", так как их используют в военных частях для медобслуживания. 




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