Том Хэнкс с "буханкой"

Бадри Есиава, Sputnik
"Я приобрел новый грузовик! Собираюсь в поход", — написал Том Хэнкс под снимком в своем аккаунте Instagram.
Хэнкс опубликовал снимок, на котором он позирует рядом с советским автомобилем УАЗ-452, известном в народе как "буханка", или "таблетка". Фото вызвало живой интерес у поклонников кинозвезды.
Фото набрало более 164 тысяч лайков и десятки комментариев, среди которых были довольно веселые и остроумные.
Подписчик jaccx101 попробовал подзадорить Хэнкса и намекнул на то, что на такой машине далеко не уедешь.
"Не похоже на то, что ты собрался в далекое путешествие", — пишет он.
Другая поклонница звезды выразила свою любовь к ретро автомобилям в теплом комментарии.
Русскоязычные пользователи пожелали актеру удачи и дали высокую оценку его творчеству.
Некоторые пользователи "вычислили" место, где был сделан снимок.
"Кажется, это здание похоже на то, что я видел в Венгрии?!" — предположил некий Тома.
Россиянин Вадим Харичков поспешил отметить необычайную проходимость автомобиля и добавил, что грузовик требует постоянной технической поддержки.
"Хотя это можно исправить в поле с помощью молотка", — прокомментировал он.
УАЗ-452, полноприводный грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости, производится на Ульяновском автомобильном заводе с 1965 года.
Один из старейших по количеству лет выпуска российских автомобилей. Из-за внешнего сходства с буханкой хлеба в народе стал именоваться "буханка", военные модификации получили прозвище "таблетка", так как их используют в военных частях для медобслуживания.