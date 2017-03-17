РФ рассчитывает на принятие трех документов на переговорах по Сирии в Астане

СУХУМ, 17 мар – Sputnik. РФ надеется, что в следующем раунде сирийских переговоров в Астане будут приняты три документа, сообщил военно-дипломатический источник в Москве, передает РИА Новости.

© Sputnik. Сергей Гунеев В Астане стартовал второй день переговоров по САР

"Есть пять документов, которые мы пока не можем никак принять, но, надеюсь, на следующей "Астане" будут приняты три", — сказал собеседник.

Третий раунд переговоров по Сирии состоялся в Астане 14-15 марта. В отличие от предыдущих встреч в них не приняли участие представители вооруженной оппозиции Сирии. На итоговой пресс-конференции глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в Астане 3-4 мая, при этом ему будет предшествовать встреча экспертов в Тегеране 18-19 апреля, в ходе которой планируется завершить работу над документами.