Легенда рок-н-ролла Чак Берри скончался

СУХУМ, 19 мар — Sputnik. Экстренный персонал, вызванный в резиденцию Берри его сторожем около 12:40 вечера, подтвердил, что музыкант скончался, сообщили в полиции в округе Сент-Чарльз в Миссури, передает Fox News.

Пресс-секретарь полиции, Вэл Джойнер, сказала, что у нее нет дополнительных подробностей о смерти Берри, называя его "действительно легендой".

Музыкальная карьера Берри длилась семь десятилетий, за этот период музыкант создал множество мировых хитов, включая ставшие классикой "Johnny B. Goode", "Sweet Little Sixteen" и "Roll Over Beethoven".

Его влияние было неимоверным. Песни Чака Берри стали стандартами, которые исполняли и продолжают исполнять чуть ли не все рок-группы мира.

"Он пел хорошую и интеллектуальную лирику в 50-е годы" — заметил однажды Джон Леннон.

"Roll Over Beethoven" был гимном рок-истории, в то время как "Rock and Roll Music" был путеводителем для всех групп.

"Все, о чем я писал, было не во мне, а в том, что люди слушали", — сказал Берри однажды.

"Джонни Б. Гуд", рассказ о деревенском мальчике, играющем на гитаре, чья мать говорит ему, что он будет звездой, была авторской песней Берри, архетипическим повествованием для будущих рок-музыкантов.

Когда в 1977 году НАСА запустило беспилотный "Вояджер-I", на корабле был сохранен альбом, который объяснил бы музыку на Земле инопланетянам. Одна из рок-песен включала в себя "Johnny B. Goode".

Являясь поклонником блюза и буги-вуги, Берри изучил саму механику музыки и то, как она передавалась. Используя книгу гитарного аккорда Ника Манолоффа, он научился играть хиты того времени. Он был очарован аккордом прогрессий и ритмов, обнаружив, что многие песни заимствованы в значительной степени от Gershwins.

Он начал свою музыкальную карьеру в возрасте 15 лет, когда он вышел на сцену, чтобы сделать свою собственную версию "Confessin 'the Blues" Джея Макшанна. Берри никогда не забудет оваций, которые он получил.

"Долгое время поощрение этого выступления помогало мне программировать мои песни — писал он в своей автобиографии. "Я добавил и удалил в соответствии с предпочтениями аудитории и выбрал песни для создания акта, который постоянно стимулировал бы мою аудиторию".

Тем временем его проблемы с законом начались в 1944 году, когда поездка в Канзас-Сити превратилась в преступление, связанное с вооруженными грабежами и кражей автомобилей. Берри отбыл трехлетний срок в 10 лет в исправительном учреждении.

Спустя год после его выпуска в октябре 1947 года Берри познакомился с Теттой Сагтс и женился на ней, которая осталась на его стороне, несмотря на некоторые из его публичных неосмотрительных высказываний.

Под влиянием лидера группы Луи Журдена, гитариста блюза T-Bone Walker и джазового музыканта Чарли Кристиана, а также хип-музыки для кантри, новинок и молодых подростков эпохи после Второй мировой войны Берри подписал контракт с Chicago Records Chess Records в 1955 году.

Последовали несколько хитов, включая "Roll Over Beethoven", "School Day" и "Sweet Little Sixteen".

Берри также появился в дюжине фильмов.

Его карьера почти закончилась, когда ему было предъявлено обвинение в нарушении закона Манна, который запрещал перевозку несовершеннолетнего через государственные линии для "аморальных целей". Пприсяжные признали его виновным в 1960 году, но обвинения были сняты после того, как судья сделал расистские комментарии. Испытание в 1961 году привело к тому, что он отбыл срок в 1 1/2 года трехлетнего срока. Берри продолжал записывать после выхода, и его наследие было по достоинству оценено "Битлз" и "Стоунз", но его дни, связанные с созданием хитов, были по существу закончены.

"Вдалеке от славы / затем я упал / в эту скромную тюремную камеру", — писал Берри, когда началось его тюремное заключение.

"Каждые 15 лет, по сути, кажется, я совершаю большую ошибку", — признал Берри в своих мемуарах.

Тем не менее, повторив слова "Назад в США", он сказал: "Нет другого места, где я бы лучше жил чем в Америке".

В конце 2016 года Берри объявил о своем 90-летии, что он скоро выпустит свой первый новый альбом за 38 лет. Альбом "Chuck" будет содержать новые песни, исполняемые давней группой поддержки Берри, включая его детей Чарльза Берри-младшего и Ингрид Берри. Дата его выхода еще не была объявлена ​​к моменту его смерти.



