"Черный кот" и дуэт с тенором: шестой выпуск "Ты супер!"

Sputnik, Анжелика Бения.

Мы продолжаем знакомить вас с участниками нового музыкального проекта "Ты супер!" – талантливыми детьми из приемных семей, подопечными школ-интернатов и детских домов.

© Sputnik. Алана Сабеева Выходной Валерии после первого триумфа: на оперу в княжеский дворец

"Не та мать, которая родила, а та, которая воспитала, на ноги поставила", – плохо выговаривая букву "р" сказал 13-летний Иван Южаков из Башкирии. С самого рождения его воспитывала бабушка. Мама пила, отца мальчик не знает. Обаятельный и добрый Ваня обожает рисовать, но музыка — главное его увлечение. На конкурс он приехал с любимой бабушкой и песней "Черный кот". В отличие от своего невезучего героя, Ване повезло и он уже во втором туре.

Первые шаги в музыке, как и первые шаги в жизни, давались 13-летней Марине Гаевой очень сложно. У Марины ДЦП, но этот страшный диагноз не мешает ей жить полноценной жизнью. Она хорошо учится, ходит в музыкальную школу, посещает занятия по классу хорового пения, солирует в вокальной студии, принимает участие в концертах и спектаклях. В будущем Марина планирует поступить в музыкальный колледж.

Участница из Воркуты исполнила знаменитую песню "Нежность" Александры Пахмутовой, а после выступления залилась слезами, потому что не ожидала, что пройдет.

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Но удача улыбнулась не всем участникам проекта. Это конкурс, и кто-то в нем дальше не проходит. В числе тех, кому не повезло 11-летний Аслан Дзуцев из Северной Осетии.

"Каждый мальчик любит отца, он бы поддержал меня", – сказал Аслан, рассказывая свою историю. Папа умер до его рождения, а мама отказалась от него в роддоме. Мамой Аслан называет свою бабушку. Музыкой Аслан увлекается с раннего детства. Больше всего его привлекает классика, любит слушать и копировать разные арии. В музыкальной школе учится игре на фортепиано и академическому вокалу. Так как мечта Аслана – стать оперным певцом, на сцене он исполнил "Caruso", не прошел дальше, но после выступления спел дуэтом с солистом большого театра Максимом Пастером, который приехал на проект, чтобы поддержать и получил от него "честное слово", что попадет на концерт в Большой театр.

Не прошла в следующий тур и 15-летняя Дарья Анцибулина из Омской области. Вместе с двумя младшими братьями она живет в детском доме. Их забрали в опекунскую семью, но через некоторое время вернули обратно. Девочка общается со своей бабушкой, иногда гостит у нее, но остаться жить с ней не может: ежемесячный доход бабушки ниже среднего. Добрая, веселая, общительная Даша в будущем хочет стать врачом-педиатром. На сцене Даша пела о маленькой стране, в которой светло, ясно и всегда весна, а между куплетами будто пела о маленькой стране, в которой родители не пьют, а выпив, не избивают детей, о стране, в которой приемные родители не "сдают" детей обратно в детдом.

Также во второй тур не удалось пройти 14-летней Дарье Кабаненко из Хабаровского края, 10-летней Рано Сабанкуловой из Казахстана, 11-летнему Евгению Шевченко из Приморского края и 12-летнему Артему Белоконь из Санкт-Петербурга.

Не прошли дальше, но их уже увидело большое количество зрителей, дуэтом спели со знаменитостями, получили от них секреты, советы и наставления.

Проект "Ты супер!" международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Абхазию на этом проекте представляет 11-летняя Валерия Адлейба, которая успешно выступила и прошла во второй тур.

Очередной, седьмой выпуск первого отборочного тура можно будет увидеть в субботу 25 марта в 20:00 на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ.