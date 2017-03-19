Делегация европейских и украинских политиков прибыла в Крым

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. В Крым с трехдневным визитом прибыла делегация европейских и украинских политиков, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

Около 20 человек вошли в состав делегации. В их числе депутаты Европарламента, а также политики из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки.

"Парламентарии приехали за поиском правды, чтобы посмотреть, как живет Крым на третью годовщину воссоединения с РФ. Их приезд в очередной раз подтверждает, что западные политтехнологи перестарались с демонизацией России. Сегодня парламентарии многих стран, в том числе европейские, едут в Крым, чтобы затем рассказать своему народу о реальном состоянии дел на полуострове", — сказал Бальбек.

© Sputnik. Александр Кондратюк В Крыму отметили третью годовщину воссоединения с РФ

Он также добавил, что делегация представлена здравомыслящими украинскими политиками, которые "не находятся под воздействием националистического угара". "Это первый визит представителей украинской политики", — подчеркнул депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".