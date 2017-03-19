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Цитадель Алеппо в Сирии

Путин и Назарбаев обсудили урегулирование в Сирии

NewsTeam
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Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев переговоров обсудили итоги очередного раунда межсирийских переговоров в Астане.

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. В ходе телефонных переговоров Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили итоги очередного раунда межсирийских переговоров в Астане, говорится в сообщении Кремля, передает РИА Новости.

Монумент Астана–Байтерек
© Sputnik. Сергей Гунеев
В Астане стартовал второй день переговоров по САР

"При обсуждении российско-казахстанского взаимодействия в международных делах главы двух стран обменялись мнениями об итогах очередного раунда межсирийских переговоров, прошедших в Астане 14-16 марта", — говорится в сообщении.

Пресс-служба главы Казахстана отметила, что в этом разговоре "лидеры стран обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по ситуации в Украине и итогам очередного раунда международной встречи по Сирии".

"В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы текущей деятельности и дальнейшего развития Евразийского экономического союза", — добавляет пресс-служба президента Казахстана.

Третья международная встреча по Сирии на высоком уровне прошла на этой неделе в столице Казахстана. Оппозиция Сирии сначала заявила о бойкоте переговоров, но в среду утром стало известно о решении направить группу из семи оппозиционеров в Астану.



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