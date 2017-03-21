Аэропорт Сочи наберет волонтеров, чтобы ускорить обслуживание

СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Чтобы ускорить обслуживание и помочь пассажирам не опаздывать на рейсы, международный аэропорт Сочи наберет волонтеров и дополнит навигационную систему в летнем сезоне, сообщает компания "Базэл Аэро", управляющая аэропортами Краснодарского края, передает РИА Новости.

Весь летний сезон в аэропорту Сочи будут работать волонтеры и действовать обновленные навигационные указатели, что поможет пассажирам легче ориентироваться в аэровокзальном комплексе и быстрее проходить предполетные формальности.

"В задачи волонтеров будет входить помощь пассажирам в самостоятельной регистрации на рейс с помощью киосков или онлайн на специально установленных компьютерах в терминале, а также консультации по возникающим вопросам. Все волонтеры пройдут предварительное обучение на базе учебного центра аэропорта", — говорится в сообщении.

Для повышения уровня информированности пассажиров к лету в терминале будет увеличено почти в два раза количество навигационных панелей, указателей и знаков, а также скорректированы все существующие знаки в соответствие с результатами исследований пути следования пассажира.

"Таким образом, в аэровокзальном комплексе будут практически исключены места, не оснащенные навигацией, что повысит осведомленность пассажиров и снизит число опозданий на регистрацию. В навигации будет указано время, которое потребуется путешественнику, чтобы добраться до необходимого объекта в аэропорту", — говорится в сообщении.