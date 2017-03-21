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Путин и Медведев поздравили Рауля Хаджимба с днем рождения

© Sputnik. Дмитрий Астахов
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Четвертому президенту Республики Абхазия Раулью Хаджмиба исполнилось 59 лет во вторник 21 марта.

СУХУМ, 21 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин и председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поздравили главу Республики Абхазия Рауля Хаджимба с днем рождения, информация об этом опубликована на официальном сайте президента страны.

Президент Рауль Хаджимба на презентации Международного фонда культуры имени Фазиля Искандера Стоянка Человека в Кабинете Министров
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения. Хотел бы отметить Ваш вклад в развитие дружественных и добрососедских российско-абхазских отношений. Убежден, что дальнейшее укрепление торгово-экономического, научно-технического, культурно-гуманитарного взаимодействия, реализация перспективных инвестиционных проектов отвечают интересам двух стран", — говорится в письме от Владимира Путина. 

Крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности пожелала Раулю Хаджимба председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

В своем поздравительном письме Медведев с теплотой вспомнил встречу с Хаджимба, которая состоялась в декабре 2016 года.

"Тепло вспоминаю нашу декабрьскую встречу в Москве. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и плодотворной совместной работы по укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией", — написал Медведев. 

Президенту Абхазии Раулю Хаджимба исполнилось 59 лет 21 марта 2017 года.




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