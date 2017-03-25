Меркель: страны ЕС должны продолжать движение в одном направлении

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Евросоюза должны продолжать движение в одном направлении, но, возможно, на разных скоростях, передает РИА Новости.

"Мы договорились, что необходимо обеспечить работой больше граждан, прежде всего, молодых людей. Мы должны делать это вместе, возможно, на разных скоростях. Но обязательно надо идти вместе и в одном и том же направлении", — сказала она после церемонии подписания Римской декларации.

По словам Меркель, сейчас необходимо продемонстрировать, что "мы устанавливаем правила не для того, чтобы их устанавливать, но для того, чтобы защитить свободу в Европе".

"Существуют вещи, о которых никогда нельзя забывать. Это наши ценности, в частности, свобода выражения мнения, религиозная свобода", — отметила глава правительства Германии. При этом она признала, что не всегда руководителям ЕС удавалось выполнять обещания, данные гражданам, в частности, в том, что касается свободы передвижения в Евросоюзе.

Ранее в интервью первому каналу итальянского государственного телевидения Rai Меркель сказала, что не все в ЕС удалось сделать хорошо.

"Конечно, мы не все сделали хорошо, а что-то осталось недоделанным, но у нас есть хорошая основа. Мы, например, не подумали о защите внешних границ, вводя свободу передвижения. Но мы должны это сделать, чтобы укрепить солидарность. А когда мы создали единую валюту, мы не сделали ее способной выдерживать кризисы, но сейчас мы создаем банковский союз и механизмы стабилизации", — отметила она.