"Погоня" седьмого выпуска "Ты супер!"

Sputnik, Анжелика Бения.

В седьмой день отборочного тура на сцену вокального конкурса "Ты супер!" вышли еще 12 талантливых участников. С каждым днем членам жюри на проекте становится все сложнее, отбросив эмоции, оценить, прежде всего, исполнение юных и очаровательных конкурсантов. Так в следующий тур смогли пройти лишь пять вокалистов.

У нового музыкального проекта обширная география: Россия, Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Эстония и Южная Осетия.

С начала отборочных туров на сцену впервые вышла 14-летняя Дарья Попова из Луганска. Даша недавно потеряла маму и жила под постоянной канонадой обстрелов в Донбассе. Несмотря на сложную судьбу, юная конкурсантка поразила членов жюри своей жизнерадостностью и задорным исполнением песни "Ты не такой" — первый официальный сингл российской певицы Юлианы Карауловой.

Оценила энергию Дарьи и сама Юлиана Караулова и спела с Дашей дуэтом.

"Я сейчас стояла за кулисами, у меня просто разрывалось сердце. У тебя есть положительная энергия, которая очень мало у кого есть и которая, мне кажется, редкость в наше время. И она действительно стоит очень дорогого, так что ни в коем случае не останавливайся на достигнутом, развивайся, работай. Я уверена: у тебя все получится", – сказал Караулова.

И 12-летнюю Нану Вардзелашвили поддержать и быть ее переводчиком на проект приехал певец и композитор Сосо Павлиашвили. Выйти в следующий тур юной вокалистке не удалось, но она услышала много ценных советов и наставлений от российских звезд.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

Слова поддержки от своего кумира услышала и очаровательная 11-летняя Кристина Эрдыниева из Бурятии, которая исполнила песню "Sunny".

Кристина в слезах рассказывала о своих родителях, что никогда не видела папу, который обещал ее навестить и не пришел, рассказывала о маме, которой не стало, когда девочке было шесть лет. Но о ней Кристина говорит в настоящем времени.

"Она всегда милая, красивая, добрая. Болеет за меня на конкурсах", – сказала Кристина.

Пройти в следующий тур юной вокалистке не удалось, поддержать ее на проект приехала Диана Гурцкая.

"Мое солнышко, ты потрясающе спела. Знаешь, у тебя случилась сегодня очень важная история в твоей жизни, это очень красивая страница. Я уверена, что уже есть зрители, публика, твоя публика, которая тебя любит", – сказала Гурцкая участнице из Бурятии.

Песню "Погоня" из фильма Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" спел на проекте 13-летний Егор Новоженин из города Ключ Краснодарского края.

Члены жюри заметили много недочетов в выступлении Егора, и на зеленую кнопку нажала только певица Елка. Однако этого недостаточно, чтобы пройти в следующий тур.

Поддержать Егора решил сын режиссера "Неуловимых мстителей", актер, российский кинорежиссер Тигран Кеосаян, который сам снимался в той картине.

"Я хочу сказать тебе огромное спасибо, что выбрал песню из фильма, которому в этом году было 50 лет. Я уверен, что моему батюшке было бы очень приятно. Это раз. Во-вторых, ты видел себя в зеркале? Ты абсолютно брутальный мужичище, такой нормальный пацан, который вышел разорвать и разорвал", – сказал Кеосаян.

Режиссер взял слово с мальчика, что тот последний раз расстраивается из-за мелкой неудачи, и дал ему свое слово, что возьмет его в свой фильм.

Проект "Ты супер!" международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе.

Абхазию на этом проекте представляет 11-летняя Валерия Адлейба, которая успешно выступила и прошла во второй тур. Очередной, восьмой выпуск первого отборочного тура можно будет увидеть в субботу 1 апреля в 20:00 на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ.