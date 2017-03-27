Пресс-секретаря сборной Казахстана забыли в гостинице Еревана

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Автобус со сборной Казахстана выехал в аэропорт "Звартноц" без своего медиа-офицера Ербола Каирова, передает Sputnik Армения.

Представители сборной Казахстана после ночного возвращения в столицу Армении из-за неисправности самолета находились в ереванской гостинице, ожидая повторного вылета.

Когда корреспонденты Sputnik Армения прибыли в гостиницу, большая часть команды находилась у входа в отель, а сам Каиров находился в фойе.

Мы попытались разузнать у него подробности ночного инцидента. Когда Каиров начал представлять обстоятельства произошедшего, менеджер гостиницы с удивлением обратился к Каирову — "Вы еще здесь? Автобус только что уехал". Когда мы вместе с Каировым вышли из гостиницы, автобус уже скрылся из виду, направляясь в аэропорт.

Пока сотрудники отеля пытались разобраться с ситуацией и связаться с автобусом, корреспонденты Sputnik Армения помогли ему добраться аэропорта, пожелав доброго пути. Надеемся, что на этом приключения казахстанской сборной по футболу в Армении завершатся, и она в добром здравии долетит до родины. Самолет с казахстанскими футболистами ночью совершил экстренную посадку, вернувшись в ереванский аэропорт "Звартноц", откуда совершил вылет. Борт, на котором сборная Казахстана должна была вылететь из Еревана в Астану, по причине неисправности не смог осуществить рейс. Самолет, поднявшийся в воздух в 1:13, вернулся в аэропорт "Звартноц" в 02:46.