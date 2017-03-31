Жители Алеппо получили 6 тонн гумпомощи за сутки

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Пять гуманитарных акций в провинции Алеппо провели сотрудники российского Центра по примирению в Сирии, передает РИА Новости.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено пять гуманитарных акций в провинции Алеппо… За сутки гуманитарную помощь получили 1 894 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила шесть тонн", — отмечается в документе.

Также сообщается, что российская авиация доставила в район города Дейр-эз-Зор 20,7 тонны продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.