Дискин о хиджабах в школах Чечни: надеюсь, что Кадыров наложет вето

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межрелигиозных отношений Иосиф Дискин считает, что Чеченский парламент нарушил общероссийское законодательство, внеся дополнительную статью в законопроект об образовании республики, дающую учащимся школ право носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией, передает РИА Новости.

© Sputnik. Тарас Литвиненко В Чечне разрешили носить в школах одежду и символику согласно религии

Ранее парламент Чечни внес дополнительную статью в законопроект об образовании республики, дающую учащимся школ право носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией.

"С моей точки зрения, дело довольно сомнительное, поскольку мне представляется, что мы имеем налицо случай, когда один из субъектов РФ нарушает общероссийское законодательство", — заявил Дискин.

При этом Дискин подчеркнул, что глубоко уважает главу Чечни Рамзана Кадырова, который, по словам Дискина, является "российским патриотом", "заботящимся о религиозных чувствах своего народа". Однако, это не должно выливаться "в прямое нарушение российского законодательства", считает член ОП.

"Моя точка зрения, что возможен дифференцированный подход к этому вопросу в разных субъектах Российской Федерации… Но это возможно только после изменения российского законодательства, в том числе закона об образовании, который закрепит за субъектами РФ (право — ред.) вводить особенности", — сказал Дискин.

"Я надеюсь, что Рамзан Ахматович наложит вето на это решение, и всячески призываю его к этому, потому что нарушать федеральное законодательство – это не лучший путь к укреплению российского государства, о стремлении к которому Кадыров говорил неоднократно", — подытожил член ОП.