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Песков: единой позиции по допустимости хиджабов в школах у Кремля нет

© Sputnik. Саид Царнаев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно понять, решать ли вопрос ношения хиджабов на федеральном уровне или предоставить это регионам.

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. У Кремля нет единой позиции по вопросу ношения хиджабов в российских школах, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ученицы во время урока в школе
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"Это скорее вопрос регуляторики, нужно понять, можно ли это решать на федеральном уровне, или здесь есть какая-то доля компетенции региональных властей в определении этой практики. Но какой-то единой позиции у Кремля в данном случае нет", — сказал Песков журналистам.

Песков отметил, что не думает, что по этому вопросу возможно высказать позицию из Кремля. "Я не стал бы высказывать какую-то позицию, проблема ношения хиджабов в учебных заведениях активно дискутируется во многих странах. Говорить о каком-то стандартном подходе, к сожалению, не приходится. В разных странах по-разному эти темы регулируются", — сказал пресс-секретарь главы РФ..

"Безусловно, Россия — это многонациональная, многоконфессиональная страна, и президент неоднократно говорил о том, что сила РФ в нашей многоконфессиональности, многонациональности. Но одновременно с этим, Россия — это светское государство, это зафиксировано в нашей Конституции", — сказал Песков.

Девушка в хибжабе. Архивное фото
© Sputnik. Тарас Литвиненко
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Ранее парламент Чечни внес дополнительную статью в законопроект об образовании республики, дающую учащимся школ право носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией. При этом в пресс-службе регионального законодательного органа подчеркнули, что данная статья не противоречит статье 38 ФЗ "Об образовании в РФ".

Против ношения хиджаба в школе выступает, в частности, глава министерства образования России Ольга Васильева. Запрет на ношение в школах религиозной одежды и головных уборов, в том числе хиджабов, ранее признал законным Верховный суд России.



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