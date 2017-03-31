"System of A Down" будет наблюдать за парламентскими выборами в Армении

Сухумский городской суд в открытом судебном заседании рассмотрел гражданский иск Риты Трапш к Республиканской больнице о восстановлении в должности и оплате вынужденного прогула.

Мартовской абхазской ночью ведущий программы НТВ "Поедем, поедим!" Джон Уоррен наведался в Sputnik Абхазия, а о том, что его привело в столь поздний час в наше агентство и что происходило, когда ночной Сухум спал, читайте в материале корреспондента Sputnik Роберта Джопуа.