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Члены организации организации Гражданин-наблюдатель Эрик Назарян, Арсине Ханджян, Атом Эгоян и Серж Танкян

"System of A Down" будет наблюдать за парламентскими выборами в Армении

© Sputnik. Asatur Yesayants
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Наблюдательскую миссию на парламентских выборах в Армении будут осуществлять известный музыкант Серж Танкян и канадский режиссер Атом Эгоян.

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Миссию наблюдателей на парламентских выборах в Армении будут выполнять известный рок-музыкант, основатель и солист группы System of A Down Серж Танкян и канадский режиссер армянского происхождения Атом Эгоян, передает Sputnik Армения.

"Сегодня мы, члены инициативы "Справедливость в Армении", приняли участие в курсах переподготовки организации "Гражданин-наблюдатель". Отныне у нас есть бейджи наблюдателей", — написала супруга Эгояна Арсине Ханджян.

Парламентские выборы в Армении состоятся 2 апреля.




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