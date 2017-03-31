"System of A Down" будет наблюдать за парламентскими выборами в Армении

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Миссию наблюдателей на парламентских выборах в Армении будут выполнять известный рок-музыкант, основатель и солист группы System of A Down Серж Танкян и канадский режиссер армянского происхождения Атом Эгоян, передает Sputnik Армения.
"Сегодня мы, члены инициативы "Справедливость в Армении", приняли участие в курсах переподготовки организации "Гражданин-наблюдатель". Отныне у нас есть бейджи наблюдателей", — написала супруга Эгояна Арсине Ханджян.
Парламентские выборы в Армении состоятся 2 апреля.