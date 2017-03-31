EBU предупредил Украину о бойкоте ряда стран Евровидения из-за Самойловой

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Генеральный директор ЕВU Ингрид Делтенре предупредила Украину о возможном бойкоте Евровидения со стороны нескольких стран, если не решится ситуация с запретом въезда российской участницы конкурса Юлии Самойловой, передает Sputnik Латвия со ссылкой на Oikotimes.com.

Письмо Делтенре премьер-министру Украины было направлено в пятницу, глава правительства и украинские чиновники планируют направить ответ 31 марта, сообщает издание. "Если запрет (на въезд российской участнице — ред.) будет подтвержден, это окажет большое негативное влияние на репутацию Украины в мире как современной демократической европейской страны. Должны сообщить, что мы (EBU) выражаем беспокойство по поводу негативного влияния на международный конкурс песни "Евровидение" и Европейский вещательный союз. Сложившаяся ситуация наносит вред членам Европейского вещательного союза в Европе, и мы получаем сообщения от многих участников с критикой данного решения и угрозами отказаться от участия в мероприятии", — говорится в письме гендиректора ЕВU.

В свою очередь пресс-служба Европейского вещательного союза опровергла информацию СМИ о том, что организаторы конкурса рассматривают возможность применить в отношении Украины санкции в связи с отказом во въезде в страну участнице из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный директор ЕВU Ингрид Делтенре заявила в интервью изданию Blick в среду, что, если решение об участии России в Евровидении не будет достигнуто в ближайшие недели, к Украине могут быть применены санкции, в частности она может быть временно отстранена от участия в конкурсе. "Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что Евровидение используют в политических играх", — сказала тогда Делтенре.

"Верны лишь цитаты, приведенные в газете, другие слова являются редакционными", — сказал представитель пресс-службы EBU в пятницу. Касаясь в целом правил и процедур работы EBU, он отметил, что "в обычных случаях, если обнаружится, что какая-либо вещательная компания нарушила правила конкурса, то это будет обсуждено руководящим комитетом конкурса, референс-группой конкурса после проведения Евровидения в мае, и тогда будет принято решение о необходимости принятия дальнейших шагов".

В EBU также подчеркнули, что как только у них появится дополнительная информация по участнице из России, они сразу же официально сообщат.

По словам представителя пресс-службы конкурса, ситуация с запретом на въезд на Украину участницы из России не просто необычная для союза, "с подобной ситуацией просто раньше никогда не сталкивались". "Позиция EBU остается неизменной. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти решение, которое позволит выступить всем 43 участникам конкурса "Евровидение" этого года", — сказал собеседник агентства. Украина претендует на роль изгоя, запрещая въезд на территорию страны участнице Евровидения от РФ Юлии Самойловой, считает российский сенатор Алексей Пушков. "Киев оскандалился. Ни Евровидение, ни ряд стран-участниц не считают обоснованным запрет на въезд Самойловой. Украина претендует на роль изгоя", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.Киев оскандалился. Ни Евровидение,ни ряд стран-участниц не считают обоснованным запрет на въезд Самойловой. Украина претендует на роль изгоя

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 марта 2017 г.

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По итогам внутреннего конкурсного отбора исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2017" на Первом канале определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Самойлова, чье исполнение песни о любви Flame Is Burning "произвело наиболее сильное впечатление", сообщили на телеканале. Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.

© Фото: из личного архива Владимира Адаричева Композитор: скандал с Самойловой ставит Украину в один ряд с Северной Кореей

СБУ запретила въезд участницы Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой на Украину из-за ее выступления в Крыму на три года и не видит оснований для пересмотра решения, заявил советник главы спецслужбы Юрий Тандит.

Европейский вещательный союз (EBU) в связи с сообщением Службы безопасности Украины призвал найти решение по вопросу. В Кремле решение СБУ назвали девальвацией Евровидения и выразили надежду, что российская представительница все-таки сможет принять участие в Евровидении, несмотря на решение Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Позже СМИ сообщили со ссылкой на источник в Европейском вещательном союзе (EBU), что оргкомитет конкурса думает предложить Первому каналу "нестандартную схему", по которой Самойлова все-таки сможет появиться на Евровидении в Киеве в трансляции ее выступления во время шоу — в записанном варианте. Первый канал отказался от дистанционного участия Юлии Самойловой в конкурсе.



