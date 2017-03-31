Пять "чудес" для конкурсантов "Ты супер!"

СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Участники международного вокального конкурса "Ты супер!" живут в Москве уже два месяца. Конечно, почти все дни у них расписаны под занятия со специалистами и подготовку к выступлениям. Однако есть на свете добрые волшебники, которые очень хотят сделать жизнь конкурсантов ярче и осуществить их мечты.

На бродвейских подмостках © Фото: Антон Девяткин Показывай всем зубы: Александр Шоуа дал советы Валерии Адлейба

Звезда российской сцены Алена Хмельницкая подарила детям путешествие в настоящую сказку. Актриса показала им "закулисье" популярного бродвейского мюзикла "Золушка", в котором играет роль мачехи. Потом дети посмотрели саму постановку и приняли ее с восторгом. Самая юная участница Таня Дузенко не могла сдержать эмоций. Малышка, которая к своим семи годам уже многое пережила, была очень впечатлена сказочным представлением.

"Золушка самая красивая, в самом изящном платье. Я бы хотела быть как она: доброй и работящей", – призналась Дузенко.

На арене цирка

В самом начале конкурса выяснилось, что не все участники бывали в цирке. И тогда всемирно известные цирковые артисты братья Запашные подарили конкурсантам билеты на сказочное представление "Снежная королева". В антракте дети своими глазами увидели, как готовятся к выступлению все артисты циркового представления.

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"Я понимаю, как этим ребятам трудно перебороть все страхи перед выходом на сцену. Ведь никогда не знаешь, что тебя ждет, никогда не предугадаешь, как пройдет выступление. Я всей душой болею за этих маленьких артистов и желаю им не бояться ничего!" – сказал представитель известной цирковой династии Аскольд Запашный.

На концерте любимой Ёлки © Sputnik. Смех и слезы: Валерия Адлейба смотрит видео поддержки

Одна из членов жюри международного конкурса "Ты супер!" – российская певица Ёлка. Певица пригласила участников конкурса на свой сольный концерт в качестве особых гостей. И это было не просто выступление, а мастер-класс. Она рассказала, как она готовится к выступлениям, а юные вокалисты еще долго разбирали песни и обсуждали номера.

На съемках кино

Конкурсант из Калининграда 15-летний Богдан мечтал увидеть, как снимают кино и сериал. Мечта Богдана исполнилась. Он попал на съемочную площадку весьма взрослого сериала "По ту сторону смерти", который выйдет в эфир телеканале НТВ в 2017 году.

Главные роли в проекте исполняют Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Виктория Исакова и Илья Любимов. Когда вокалист "Ты супер!" пришел на съемочную площадку, снимали ключевую сцену. Богдан не просто увидел, как делают кино, но и снялся в одной сцене вместе с Викторией Исаковой. В конце съемочного дня Богдан признался, что в будущем хочет попробовать себя в актерской профессии.

На спортивном турнире

Маленькая Соня Аллахвердиева смогла очаровать всех еще во время отборочного тура. Она показала невероятную пластичность и даже села на шпагат в конце выступления. Яна Батыршина, многократная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике пообещала Соне организовать для нее персональное показательное выступление на VI Открытом турнире по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной.

Соне поставили номер, заказали специальный костюм, дочки Яны подарили ей розу, в которой мигают светодиодные огоньки. Именно с ней девочка выступала как с дополнительным элементом вместо привычных в художественной гимнастике мячей и лент.

В итоге показательный хореографический номер получился сказочным. Яна Батыршина уверена, что девочка может добиться успехов и в пении, и в гимнастике.

Следить за успехами участников вы можете на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканале НТВ. Следующий, последний отборочный день первого тура "Ты супер!" уже завтра, 1 апреля, в 20:00.

Абхазию на международном конкурсе представляет 11-летняя Валерия Адлейба. Адлейба уже во втором туре проекта.



