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Международный вокальный конкурс Ты супер! на телеканале НТВ

Пять "чудес" для конкурсантов "Ты супер!"

© Фото: пресс-служба НТВ
В мире
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Темы:
Ты супер шоу 2017 НТВ (79)
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Волшебство на международном конкурсе "Ты супер!" продолжается. Организаторы, члены жюри, звезды эстрады и телевидения, спортсмены исполняют мечты каждого конкурсанта.

СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Участники международного вокального конкурса "Ты супер!" живут в Москве уже два месяца. Конечно, почти все дни у них расписаны под занятия со специалистами и подготовку к выступлениям. Однако есть на свете добрые волшебники, которые очень хотят сделать жизнь конкурсантов ярче и осуществить их мечты.

На бродвейских подмостках
Встреча Александра Шоуа и Валерии Адлейба
© Фото: Антон Девяткин
Показывай всем зубы: Александр Шоуа дал советы Валерии Адлейба

Звезда российской сцены Алена Хмельницкая подарила детям путешествие в настоящую сказку. Актриса показала им "закулисье" популярного бродвейского мюзикла "Золушка", в котором играет роль мачехи. Потом дети посмотрели саму постановку и приняли ее с восторгом. Самая юная участница Таня Дузенко не могла сдержать эмоций. Малышка, которая к своим семи годам уже многое пережила, была очень впечатлена сказочным представлением.

"Золушка самая красивая, в самом изящном платье. Я бы хотела быть как она: доброй и работящей", – призналась Дузенко.

На арене цирка

В самом начале конкурса выяснилось, что не все участники бывали в цирке. И тогда всемирно известные цирковые артисты братья Запашные подарили конкурсантам билеты на сказочное представление "Снежная королева". В антракте дети своими глазами увидели, как готовятся к выступлению все артисты циркового представления.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

"Я понимаю, как этим ребятам трудно перебороть все страхи перед выходом на сцену. Ведь никогда не знаешь, что тебя ждет, никогда не предугадаешь, как пройдет выступление. Я всей душой болею за этих маленьких артистов и желаю им не бояться ничего!" – сказал представитель известной цирковой династии Аскольд Запашный.

На концерте любимой Ёлки
Смех и слезы: Валерия Адлейба смотрит видео поддержки
© Sputnik.
Смех и слезы: Валерия Адлейба смотрит видео поддержки

Одна из членов жюри международного конкурса "Ты супер!" – российская певица Ёлка. Певица пригласила участников конкурса на свой сольный концерт в качестве особых гостей. И это было не просто выступление, а мастер-класс. Она рассказала, как она готовится к выступлениям, а юные вокалисты еще долго разбирали песни и обсуждали номера. 

На съемках кино

Конкурсант из Калининграда 15-летний Богдан мечтал увидеть, как снимают кино и сериал. Мечта Богдана исполнилась. Он попал на съемочную площадку весьма взрослого сериала "По ту сторону смерти", который выйдет в эфир телеканале НТВ в 2017 году.

Главные роли в проекте исполняют Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Виктория Исакова и Илья Любимов. Когда вокалист "Ты супер!" пришел на съемочную площадку, снимали ключевую сцену. Богдан не просто увидел, как делают кино, но и снялся в одной сцене вместе с Викторией Исаковой. В конце съемочного дня Богдан признался, что в будущем хочет попробовать себя в актерской профессии.

На спортивном турнире

Маленькая Соня Аллахвердиева смогла очаровать всех еще во время отборочного тура. Она показала невероятную пластичность и даже села на шпагат в конце выступления. Яна Батыршина, многократная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике пообещала Соне организовать для нее персональное показательное выступление на VI Открытом турнире по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной. 

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Соне поставили номер, заказали специальный костюм, дочки Яны подарили ей розу, в которой мигают светодиодные огоньки. Именно с ней девочка выступала как с дополнительным элементом вместо привычных в художественной гимнастике мячей и лент. 

В итоге показательный хореографический номер получился сказочным. Яна Батыршина уверена, что девочка может добиться успехов и в пении, и в гимнастике.

Следить за успехами участников вы можете на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканале НТВ. Следующий, последний отборочный день первого тура "Ты супер!" уже завтра, 1 апреля, в 20:00.

Абхазию на международном конкурсе представляет 11-летняя Валерия Адлейба. Адлейба уже во втором туре проекта.


Темы:
Ты супер шоу 2017 НТВ (79)


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