Договор о вхождении частей армии Южной Осетии в ВС РФ подписали в Москве

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Южная Осетия и Россия подписали в пятницу соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений югоосетинских армии в состав Вооруженных сил России РФ, передает РИА Новости.

Подписи под документом поставили министры обороны России и Южной Осетии генерал армии Сергей Шойгу и генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев.

Шойгу сообщил, что сегодня подписываются два документа. "Первый — это передача в подчинение Вооруженных сил РФ части подразделений Вооруженных сил Южной Осетии, а также соглашение по деятельности фельдъегерских служб по линии Минобороны", — сказал он. По его словам, сотрудничество между Россией и Южной Осетией, как и раньше, считается одним из стабилизирующих факторов на Кавказе.

"В целом нас связывают давние отношения", — сказал Шойгу на церемонии подписания соглашения.

Он напомнил, что Россия предприняла все усилия и шаги для того, чтобы поддержать Южную Осетию, отражающую агрессию противника, и первой признала независимость республики. "До этого, начиная с 1992 года Россия всегда была рядом с того момента, когда были созданы и введены миротворческие силы в Южную Осетию. На протяжении долгих лет сохранялся мир. При том, что все это время с разной интенсивностью шли переговоры по установлению мира или политическому урегулированию тех отношений, которые возникли в результате действий Грузии в прошлые годы", — подчеркнул российский министр. Гассеев выразил признательность России и ее Вооруженным силам за оказание помощи Южной Осетии и поддержание мира и стабильности Южной Осетии. "Благодаря России сегодня мы живем мирной жизнью и строим свое будущее", — подчеркнул он. Ранее президент Леонид Тибилов заявил, что в соглашении речь идет о приеме около 150 югоосетинских военнослужащих в ряды российской армии. Он отметил, что реализация договора будет способствовать укреплению обороноспособности Южной Осетии: солдаты продолжат нести службу на территории республики, но в составе российской 4-й гвардейской военной базы.