Смотритель храма в Пакистане убил 20 прихожан

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. Психически нездоровый смотритель храма в пакистанской провинции Пенджаб убил по меньшей мере 20 человек и ранил четверых других в субботу вечером, передает издание Dawn.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в городе Саргодха. Как рассказали выжившие пострадавшие, смотритель мавзолея-храма Али Ахмеда Гуджара, житель Лахора Абдул Вахид по телефону пригласил более 20 человек в храм и принимал их по одному в одной из комнат. Смотритель угощал посетителей едой с неустановленным наркотическим веществом, после этого раздевал их и избивал палкой, а также наносил удары кинжалом.

Сообщается, что об убийствах рассказала пострадавшая женщина, прибывшая в районную больницу.

Полиция задержала Вахида и еще двоих человек, возможно, его сообщников. В храме нашли тела 20 человек, в том числе трех женщин.

Окружной прокурор утверждал, что главный подозреваемый, житель Лахора, является государственным служащим.

Как сообщает источник со ссылкой на местные власти, Вахид подчеркивал, что производит духовное очищение своих последователей при помощи избиваний.

По словам местных жителей, смотритель посещал храм два раза в месяц и "пытал" прихожан огнем, говоря, что эта оздоровительная процедура.