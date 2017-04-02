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Умер поэт Евгений Евтушенко

Друг семьи: Евтушенко скончался от рака в необратимой форме

© Sputnik. Виталий Белоусов
В мире
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Поэт Евгений Евтушенко умер на 85-м году жизни, накануне 84-летнего поэта госпитализировали.

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. Поэт Евгений Евтушенко скончался от рака, сообщил друг его семьи Михаил Моргулис, передает РИА Новости.

"У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца", — сказал собеседник.

Поэт Евгений Евтушенко
© Sputnik. Владимир Вяткин
Евгений Евтушенко умер на 85-м году жизни

Как рассказал сын поэта Евгений, впервые такой диагноз Евтушенко поставили около шести лет назад. Тогда ему сделали операцию и удалили часть почки, однако недавно болезнь вернулась. Врачи диагностировали последнюю, четвертую стадию рака, рассказал сын литератора.

"В пятницу состояние его здоровья стало резко ухудшаться", — рассказал Евгений-младший.

Тем не менее, Евтушенко умер безболезненно, сказал он.

"Он ушел достаточно спокойно, безболезненно. Я держал его руку около часа до его кончины. Он знал, что любим", — рассказал сын литератора и добавил, что вокруг в последние часы были члены семьи и друзья.

Евтушенко скончался в США в субботу на 85-м году жизни.



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